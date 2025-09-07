Új megbízatást kapott a szombathelyi egyházmegye főpásztora

A választásra azért került sor, mert 2025 szeptemberében lejárt az MKPK eddigi vezetőinek, dr. Veres András elnöknek, dr. Udvardy György elnökhelyettesnek, valamint az állandó tanácsnak öt évre szóló megbízatása. A püspöki konferencia hatályos szabályzata alapján az elnöki tisztségre ugyanazon személy legfeljebb egy alkalommal választható újra. Miután dr. Veres János győri megyéspüspök két cikluson keresztül látta el az elnöki feladatokat, ezért őt már nem jelölhették újra a tisztségre. Az MKPK új elnökének megválasztott dr. Székely János munkáját elnökhelyettesként továbbra is dr. Udvardy György veszprémi érsek segíti. Az állandó tanács további tagjai dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, valamint Felföldi László pécsi megyéspüspök lettek.

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnöke

Fotó: Gyuricza Ferenc

Dr. Székely János és az MKPK feladata

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a magyar katolikus egyház aktív püspökeinek testülete, amely a püspökök egységes fellépését és hatékonyabb együttműködését szolgálja a hit és az erkölcsök tanításában, valamint a hívőkkel való kapcsolattartásban. A konferencia felelős az egyház belső ügyeinek rendezéséért, a papság és a világi hívők képzéséért, valamint a Katolikus Karitász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Katolikus Rádió működésének felügyeletéért.