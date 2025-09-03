szeptember 3., szerda

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnöke

35 perce

Dr. Székely János elnöki megbízatást kapott

Szerdán Máriapócson új elnököt, elnökhelyettest és az Állandó Tanács tagjait is megválasztotta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

Zaol.hu

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök elnöki megbízatást kapott, közölte cikkében a vaol.hu. Mint írják, Veres András győri püspöknek és Udvardy György veszprémi érseknek lejárt ötéves megbízatása.

Részletek a vaol.hu-n!

 

