szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

15°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zalaegerszegi Járásbíróság

3 órája

Kasszafúrók a zalai városban: bőröndbe rakták, hazavitték a széfet, s még engedély nélküli pisztoly is volt náluk

Címkék#engedély#pisztoly#vádirat

Nagyobb értékre, üzletszerűen és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmények miatt tárgyal a Zalaegerszegi Járásbíróság október 2-án, csütörtökön, perbeszéd és ítélet várható, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék. A vádlottak ittasan széfet loptak el egy ingatlanközvetítő cég zalaegerszegi irodájából.

Zaol.hu
Kasszafúrók a zalai városban: bőröndbe rakták, hazavitték a széfet, s még engedély nélküli pisztoly is volt náluk

Október 2-án ítélet várható lopás bűntette miatt.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A vádirat szerint a vádlottak 2023 őszén élettársi kapcsolatban voltak és együtt éltek a II. rendű vádlott lakásában. Az I. rendű vádlott ebben az időszakban anyagi nehézségekkel küzdött, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, így elhatározta, hogy lopással szerez plusz bevételt. A pár 2023. október 3-án hajnalban ittasan megjelent egy ingatlanközvetítő cég zalaegerszegi irodájánál. Széfet loptak, nem akárhogy.

széfet loptak Zalaegerszegen, Zalaegerszegi Törvényszék
Széfet loptak, amit bőröndben vittek el, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék. 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Széfet loptak, s nem akáhogy vitték el

Az I. rendű vádlott férfi egy speciális, nyílászárók nyitására alkalmas eszközzel bejutott a helyiségbe, a falhoz rögzített széfet egy vésővel lefeszítette, majd a kint várakozó nővel berakták egy bőröndbe és hazavitték. Reggel a férfi a csomagot elvitte egy ismerőse ingatlanához, ahol a tulajdonos tudta nélkül felnyitotta a széfet és magához vette az abban talált több mint 3 millió forint készpénzt. A nyomozóhatóság 2023. október 4-én házkutatást tartott a vádlottaknál és lefoglalta a lopott összeg jelentős részét. Ugyanezen a napon az intézkedés során felleltek egy lőfegyvernek minősített forgópisztolyt és különböző lőszereket, amelyeket a férfi engedély nélkül tartott, írtuk meg korábbi cikkünkben

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu