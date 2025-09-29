Kasszafúrók a zalai városban: bőröndbe rakták, hazavitték a széfet, s még engedély nélküli pisztoly is volt náluk

A vádirat szerint a vádlottak 2023 őszén élettársi kapcsolatban voltak és együtt éltek a II. rendű vádlott lakásában. Az I. rendű vádlott ebben az időszakban anyagi nehézségekkel küzdött, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, így elhatározta, hogy lopással szerez plusz bevételt. A pár 2023. október 3-án hajnalban ittasan megjelent egy ingatlanközvetítő cég zalaegerszegi irodájánál. Széfet loptak, nem akárhogy.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az I. rendű vádlott férfi egy speciális, nyílászárók nyitására alkalmas eszközzel bejutott a helyiségbe, a falhoz rögzített széfet egy vésővel lefeszítette, majd a kint várakozó nővel berakták egy bőröndbe és hazavitték. Reggel a férfi a csomagot elvitte egy ismerőse ingatlanához, ahol a tulajdonos tudta nélkül felnyitotta a széfet és magához vette az abban talált több mint 3 millió forint készpénzt. A nyomozóhatóság 2023. október 4-én házkutatást tartott a vádlottaknál és lefoglalta a lopott összeg jelentős részét. Ugyanezen a napon az intézkedés során felleltek egy lőfegyvernek minősített forgópisztolyt és különböző lőszereket, amelyeket a férfi engedély nélkül tartott, írtuk meg korábbi cikkünkben.