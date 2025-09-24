Zalaegerszegi Szalon nyolcadszor – A legjobbakat díjazták is

A megnyitón Urbán Ágens művészettörténész, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének elnöke méltatta a válogatás sokszínűségét. A megjelenteket Velkey Péter kulturális főtanácsadó köszöntötte. A Szalon Tárlat idei nagydíját Farkas Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész vehette át, aki két új munkával érkezett. Különdíjat Frimmel Gyula grafikusművésznek nyújtottak át, aki fametszeteit hozta a kiállításra. Ugyancsak különdíjjal ismerték el Papp Miklós munkáit, aki éveket töltött Új-Zélandon, s ott inspirálódott. A zsűri tagja volt Urbán Ágnes, Veszeli Lajos festőművész és Pogány Gábor Benő Munkácsy-díjas szobrászművész.