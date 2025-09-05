szeptember 5., péntek

Szabadtéri szentmise

1 órája

A fesztivál nagyszínpadán misét celebrál a segédpüspök (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Dr Székely János#Vigh László#szentmise#mise

Három évvel ezelőtt várták először a Zala vármegyei híveket a Vadpörkölt Fesztiválon. Idén ismét lesz szabadtéri szentmise a nagyszínpadon, amit ezúttal Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök celebrál. 2025 azért is fontos a katolikusok életében, mivel ötven esztendeje hunyt el Mindszenty bíboros, esztergomi érsek, hercegprímás. Tavaly mintegy háromezren érkeztek az ünnepi alkalomra.

Mozsár Eszter
A fesztivál nagyszínpadán misét celebrál a segédpüspök (galéria, videó)

Stróber László apátplébános és Vigh László a sajtótájékoztatón. Remélik, hogy vasárnap minél több településtáblát emelnek a magasba.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

2023-ban a 75 évvel azelőtti Zalai Mária Kongresszus évfordulójának tiszteletére hívták ismét életre a katolikus rendezvényt, akkor dr. Székely János mondott misét, tavaly pedig ugyancsak a megyéspüspök által celebrált szabadtéri szentmise indította el a városmissziós hetet. Stróber László apátplébános a pénteki sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a szentmise mindig közösségi ünnep. 

szabadtéri szentmise
Stróber László mindenkit hív az alkalomra, a szabadtéri szentmise különleges alkalom.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

- A közösségi mise mindig a közösség bekapcsolódása az isten kegyelmébe, szeretetébe. A meghívás mindenkinek szól, mivel a kegyelem mindenkit el akar érni – mondta Stróber László. - Mindszenty bíboros életében is volt több szabadtéri szentmise. 1948. szeptember 8-án, 77 évvel ezelőtt a Mária-év alkalmából a zalaegerszegi plébánia erkélyén mondott szentbeszédet. Lelkünk a Szentlélek temploma, amit folyamatosan építeni kell, ezért fontos a közösségi szentmise.

A szabadtéri szentmise a zalai településeket hívja

Vigh László országgyűlési képviselő emlékeztetett, hogy Mindszentyről nem beszélhettek a 40-50-es években. A 77 évvel ezelőtti alkalmon 35 ezren vettek részt. Három évvel ezelőtt döntöttek úgy a jubileum kapcsán, hogy a választókerület településeit, vezetőit, egyházközségi képviselőit hívják a különleges alkalomra. A Vadpörkölt Fesztivál helyszíne abszolút alkalmas a rendezvényre, így szeptember 7-én, vasárnap 11 órakor ismét várják a híveket. 

Szabadtéri mise lesz a Vadpörkölt Fesztiválon

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 


 


 


 

