A fesztivál nagyszínpadán misét celebrál a segédpüspök (galéria, videó)

2023-ban a 75 évvel azelőtti Zalai Mária Kongresszus évfordulójának tiszteletére hívták ismét életre a katolikus rendezvényt, akkor dr. Székely János mondott misét, tavaly pedig ugyancsak a megyéspüspök által celebrált szabadtéri szentmise indította el a városmissziós hetet. Stróber László apátplébános a pénteki sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a szentmise mindig közösségi ünnep.

Stróber László mindenkit hív az alkalomra, a szabadtéri szentmise különleges alkalom.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

- A közösségi mise mindig a közösség bekapcsolódása az isten kegyelmébe, szeretetébe. A meghívás mindenkinek szól, mivel a kegyelem mindenkit el akar érni – mondta Stróber László. - Mindszenty bíboros életében is volt több szabadtéri szentmise. 1948. szeptember 8-án, 77 évvel ezelőtt a Mária-év alkalmából a zalaegerszegi plébánia erkélyén mondott szentbeszédet. Lelkünk a Szentlélek temploma, amit folyamatosan építeni kell, ezért fontos a közösségi szentmise.

A szabadtéri szentmise a zalai településeket hívja

Vigh László országgyűlési képviselő emlékeztetett, hogy Mindszentyről nem beszélhettek a 40-50-es években. A 77 évvel ezelőtti alkalmon 35 ezren vettek részt. Három évvel ezelőtt döntöttek úgy a jubileum kapcsán, hogy a választókerület településeit, vezetőit, egyházközségi képviselőit hívják a különleges alkalomra. A Vadpörkölt Fesztivál helyszíne abszolút alkalmas a rendezvényre, így szeptember 7-én, vasárnap 11 órakor ismét várják a híveket.