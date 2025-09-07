Több ezren érkeztek, áhítat a belvárosban (galéria)

Tavalyelőtt a Zalai Mária Kongresszus évfordulója adta az apropót, tavaly pedig a városmissziós hét kezdődött a szent misével. Zalaegerszeg és az ország idén Mindszenty bíboros halálának 50. évfordulójára is emlékezett. A magyar hívek életében pedig ugyancsak fontos mérföldkő Bódi Mária Magdolna szombati boldoggá avatása, amit még Mindszenty hercegprímás kezdeményezett.