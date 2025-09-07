46 perce
Több ezren érkeztek, áhítat a belvárosban (galéria)
Három évvel ezelőtt várták először a Zala vármegyei híveket a Vadpörkölt Fesztiválon szabadtéri misére. Vasárnap délelőtt a nagyszínpadon Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök celebrált szentmisét. A hagyományokhoz híven több ezren érkeztek a környező településekről, a helységnévtáblák jelezték, számukra nagyon fontos a katolikus közösség összetartozása, a hit megélése.
Ismét szabadtéri szentmisére érkeztek Zala települései vasárnap Zalaegerszegre.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Tavalyelőtt a Zalai Mária Kongresszus évfordulója adta az apropót, tavaly pedig a városmissziós hét kezdődött a szent misével. Zalaegerszeg és az ország idén Mindszenty bíboros halálának 50. évfordulójára is emlékezett. A magyar hívek életében pedig ugyancsak fontos mérföldkő Bódi Mária Magdolna szombati boldoggá avatása, amit még Mindszenty hercegprímás kezdeményezett.
Szabadtéri szentmise a Vadpörkölt fesztiválonFotók: Pezzetta Umberto