szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

17°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
„Az élet túl rövid a rossz pálinkához”

6 órája

Nem akármiért jött Zalába hétvégén Orbán Viktor - Becsehelyről üzent a miniszterelnök

Címkék#pálinka#Becsehely#Orbán Viktor

Szombaton Becsehelyen járt Orbán Viktor miniszterelnök. A látogatás szimbólikus volt, hiszen 15 évvel ezelőtt ezen a településen jelentette be a kormányfő a szabad pálinkafőzést. Az évforduló kapcsán azt mondta Orbán Viktor, hogy a magyar pálinka több mint ital, az a magyar kultúra része.

Pásztor András
Nem akármiért jött Zalába hétvégén Orbán Viktor - Becsehelyről üzent a miniszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnök ismét Becsehelyre látogatott.

Forrás: Cseresnyés Péter/Facebook

A látogatás nem volt sajtónyilvános, de Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő közösségi oldalán több videó és kép is megjelent a szombati rendezvényről. Mint ismeretes, Orbán Viktor miniszterelnök a szabad pálinkafőzés  10 éves és most a 15 éves évfordulóját ünneplő programon is megjelent, amit a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület szervezett a becsehelyi hegyen.

szabad pálinkafőzés
Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a miniszterelnököt a szabad pálinkafőzés ünnepén.   Fotó: Cseresnyés Péter/Facebook

A rendezvényen a miniszterelnök üzent is, mint mondta: aki pálinkát főz otthon, az szereti a szabadságot, szereti a természetet és szereti a munkát és ebből adódóan a hazáját is. Éppen ezért egy nemzeti kormány nem lehet közömbös a pálinkafőzés iránt, támogatnia kell, mint szokást, mint hagyományt, mint kultúrát, mint terméket. Orbán Viktor viccesen azt is megjegyezte: a fentiek miatt hazafias kötelességének érezte, hogy együtt pálinkázzon a becsehelyi közösséggel.

Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz pálinkát igyunk - mondta Orbán Viktor.   Fotó: Cseresnyés Péter/Facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu