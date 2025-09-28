Nem akármiért jött Zalába hétvégén Orbán Viktor - Becsehelyről üzent a miniszterelnök

A látogatás nem volt sajtónyilvános, de Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő közösségi oldalán több videó és kép is megjelent a szombati rendezvényről. Mint ismeretes, Orbán Viktor miniszterelnök a szabad pálinkafőzés 10 éves és most a 15 éves évfordulóját ünneplő programon is megjelent, amit a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület szervezett a becsehelyi hegyen.

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a miniszterelnököt a szabad pálinkafőzés ünnepén. Fotó: Cseresnyés Péter/Facebook

A rendezvényen a miniszterelnök üzent is, mint mondta: aki pálinkát főz otthon, az szereti a szabadságot, szereti a természetet és szereti a munkát és ebből adódóan a hazáját is. Éppen ezért egy nemzeti kormány nem lehet közömbös a pálinkafőzés iránt, támogatnia kell, mint szokást, mint hagyományt, mint kultúrát, mint terméket. Orbán Viktor viccesen azt is megjegyezte: a fentiek miatt hazafias kötelességének érezte, hogy együtt pálinkázzon a becsehelyi közösséggel.