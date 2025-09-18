szeptember 18., csütörtök

Bizonyítottak

53 perce

Rangos díj: gyógyításban az élen a zalai város kórháza

Platina fokozatú Angels Díjat kapott a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Neurológia és Stroke Osztálya – számolt be a jó hírről az egészségügyi intézmény a Facebook oldalán. Az elismerést nemrégiben adták át a Magyar Stroke Társaság XIX. és a Magyar Neuroszonológiai Társaság XVI. Konferenciáján, Győrben. A stroke gyógyításban szerzett tapasztalatokról is beszélt az osztályvezető főorvos.

Benedek Bálint
A stroke gyógyításban élen jár a kanizsai kórház, mint azt a közleményben dr. Varga Zsuzsanna osztályvezető főorvos hangsúlyozta: a díj az osztály közös érdeme. Az előző években többször kiérdemelte az osztály az arany fokozatot, azóta a figyelembe vett mutatók tovább javultak, ennek köszönhető a platina minősítés.

Stroke gyógyítás: kiemelkedő centrumokat ismerik el

Az elismerésről szólva a közleményben leírták: az Angels Díjat az Európai Stroke Társaság alapította. A díj elismeri a kiemelkedően teljesítő stroke-centrumokat, amelyek következetesen gyűjtik az adatokat, és így segítik a kutatást, amelyből kiderül, hogy melyik területeket kell még fejleszteni a betegek ellátásának további javítása érdekében. 

Zalában az élen a kanizsai kórház

A főorvosnő kiemelte: az európai és magyarországi egyetemi klinikák mellett érte el ezt a kitűnő eredményt a kanizsai kórház. Zala vármegyében elsőként, 20 évvel ezelőtt kezdődött a rekanalizációs eljárás (vérrög eltávolítás) az akut stroke betegek ellátásában. Intézményük 2012-től stroke-centrum, így 214 ezer fő ellátásáért felel, azaz nemcsak Zala nagy része, hanem Somogy vármegye betegeinek mintegy egyharmada is Nagykanizsán kap ellátást szükség esetén.

 

