A dödöllefesztiválon is

2 órája

"Keresd a gorillát, dobj az arcba" – ismét megjelent a zalai város kedvenc street food büféje (galéria)

Megjelent egy új street food busz Nagykanizsán. A street food életérzést kínáló Torkos Box ezután kizárólag különféle eseményeken tűnik fel. A név ismerős, az étlap felfrissült, melyről Rákos Gábor üzletvezető mesélt.

Benedek Bálint
"Keresd a gorillát, dobj az arcba" – ezzel a hangzatos mottóval indult még 2020-ban a Kanizsa Centrum bejáratánál egy konténer, ahol a street food életérzésbe már sokan szó szerint is belekóstolhattak. Az a fejezet négy évvel később bezárt, most egy év pihenés után, az Edda Művek és a Takáts Tamás Blues Band koncertjén ezúttal street food kocsiként jelent meg a Torkos Box a nagykanizsai Erzsébet-téren. Az újításra portálunk is kíváncsi volt.

street food
A street food életérzésben hisz Rákos Gábor, aki a klasszikus hamburgerek terén lépett előre 
Fotó: Szakony Attila

Street food: friss ötletek, kiváló alapanyagok

– Újraszerveztük az életünket, megpróbálunk újdonságot hozni Nagykanizsára és a környékre – mondta Rákos Gábor üzletvezető. – Régebben évekig működtek vendéglátó egységek ugyanazzal a kockás terítővel és megszokott étlappal. Most már ez nem elég, mindenki friss dolgokra és új ötletekre vágyik. A gasztronómia terén is észrevehető az állandó fejlődés, előrelépés és ez alól a street food sem kivétel. A mozgó autó előnye, hogy több rendezvényen is jelen lehetünk, ám a minőség ugyanolyan fontos maradt.

Gábor hozzátette: változtattak az étlapon, minden időszaknak megvannak a felkapott termékei. A hamburger kínálatban megújultak és követik a trendeket, a legkiválóbb alapanyagokkal dolgoznak.

street food
Készül a hamburger a mozgó street food büfében
Fotó: Szakony Attila

A klasszikus irány is lehet modern

– A smash burger és egy klasszikus hamburger között nagy különbség nincs – mondta. – A „smashed” szó szerint annyit jelent, hogy kilapítani, s valóban a gombóccá formázott darált húst a rostlapon egy nehezékkel vékonnyá lapítjuk. Bár azt valljuk, hogy az egyszerűbb néha több, egyelőre maradunk a klasszikus vonalon. A szószok terén egészen egyedi ízkombinációkkal jelenük meg, a keleties ízeken túl egyéb kombinációkkal is kísérletezünk.

street food
Saját készítésű szószokat készítenek a Torkos Boxban, olyanokat, amit másutt nem
Fotó: Szakony Attila

A Torkos Box street food autója legközelebb a 19. Kanizsai bor- és dödöllefesztivál mindkét napján szeptember 12-én és 13-án is az Erzsébet-téren lesz. Rákos Gábor meglepetéssel is készül a gasztronómiai fesztiválra, melyben a dödölle kerül főszerepbe.

Megjelent egy új street food busz Nagykanizsán

Fotók: Szakony Attila

 

 

