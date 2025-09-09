2 órája
"Keresd a gorillát, dobj az arcba" – ismét megjelent a zalai város kedvenc street food büféje (galéria)
Megjelent egy új street food busz Nagykanizsán. A street food életérzést kínáló Torkos Box ezután kizárólag különféle eseményeken tűnik fel. A név ismerős, az étlap felfrissült, melyről Rákos Gábor üzletvezető mesélt.
Újra felkerült Nagykanizsa gasztronómiai kínálatába a Torkos Box. Rákos Gábor üzletvezető a minőségi street food életérzést szeretné népszerűsíteni
Fotó: Szakony Attila
"Keresd a gorillát, dobj az arcba" – ezzel a hangzatos mottóval indult még 2020-ban a Kanizsa Centrum bejáratánál egy konténer, ahol a street food életérzésbe már sokan szó szerint is belekóstolhattak. Az a fejezet négy évvel később bezárt, most egy év pihenés után, az Edda Művek és a Takáts Tamás Blues Band koncertjén ezúttal street food kocsiként jelent meg a Torkos Box a nagykanizsai Erzsébet-téren. Az újításra portálunk is kíváncsi volt.
Street food: friss ötletek, kiváló alapanyagok
– Újraszerveztük az életünket, megpróbálunk újdonságot hozni Nagykanizsára és a környékre – mondta Rákos Gábor üzletvezető. – Régebben évekig működtek vendéglátó egységek ugyanazzal a kockás terítővel és megszokott étlappal. Most már ez nem elég, mindenki friss dolgokra és új ötletekre vágyik. A gasztronómia terén is észrevehető az állandó fejlődés, előrelépés és ez alól a street food sem kivétel. A mozgó autó előnye, hogy több rendezvényen is jelen lehetünk, ám a minőség ugyanolyan fontos maradt.
Gábor hozzátette: változtattak az étlapon, minden időszaknak megvannak a felkapott termékei. A hamburger kínálatban megújultak és követik a trendeket, a legkiválóbb alapanyagokkal dolgoznak.
A klasszikus irány is lehet modern
– A smash burger és egy klasszikus hamburger között nagy különbség nincs – mondta. – A „smashed” szó szerint annyit jelent, hogy kilapítani, s valóban a gombóccá formázott darált húst a rostlapon egy nehezékkel vékonnyá lapítjuk. Bár azt valljuk, hogy az egyszerűbb néha több, egyelőre maradunk a klasszikus vonalon. A szószok terén egészen egyedi ízkombinációkkal jelenük meg, a keleties ízeken túl egyéb kombinációkkal is kísérletezünk.
A Torkos Box street food autója legközelebb a 19. Kanizsai bor- és dödöllefesztivál mindkét napján szeptember 12-én és 13-án is az Erzsébet-téren lesz. Rákos Gábor meglepetéssel is készül a gasztronómiai fesztiválra, melyben a dödölle kerül főszerepbe.
Megjelent egy új street food busz NagykanizsánFotók: Szakony Attila
Fergeteges hangulatban bulizott több ezer ember a zalai városban (galériákkal, videókkal)
Ízes és mosolygós – Ilyen a gurulós zalaegerszegi Street Food Weekend gasztronómiai fesztivál (galéria, videó)