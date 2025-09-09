Zalai képzőművész a csúcson – az érem két oldala...

Az eseményen Stöckert Tamás önkormányzati képviselő köszöntötte az érdeklődőket. A kiállításon 40 művész 116 műve látható, ezen kívül a Nagy Biennálén díjazott Szabó Virág 86 érme. A kiállítást Kalmár János DLA Munkácsy-díjas szobrász- és éremművész nyitotta meg. A rendkívül sokszínű kiállítás október 19-ig tekinthető meg a Lábasházban minden pénteken, szombaton és vasárnap 10-14 óra között. Horváth László lapunk érdeklődésére elmondta, az Architektúra című, 8 darabból álló sorozatával nyerte a díjat, amely műszaki alkatrészekből, vegyes technikával készült.