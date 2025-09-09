1 órája
Zalai képzőművész a csúcson – az érem két oldala...
Szeptember 7-én nyílt meg a XXV. Országos Érembiennálé Sopronban. Horváth László zalaegerszegi képzőművész vehette át ezúttal a hazai éremművészet legkiemelkedőbb elismerését, a Ferenczy Béni-díjat, illetve Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának nagydíját. 1977 óta rendezik meg az érembiennálét, ekkor ünnepelték a szabad királyi várossá nyilvánítás 700. évfordulóját.
Stöckert Tamás és Horváth László a XXV. Soproni érembiennálén.
Forrás: Horváth László Adrián FB
Az eseményen Stöckert Tamás önkormányzati képviselő köszöntötte az érdeklődőket. A kiállításon 40 művész 116 műve látható, ezen kívül a Nagy Biennálén díjazott Szabó Virág 86 érme. A kiállítást Kalmár János DLA Munkácsy-díjas szobrász- és éremművész nyitotta meg. A rendkívül sokszínű kiállítás október 19-ig tekinthető meg a Lábasházban minden pénteken, szombaton és vasárnap 10-14 óra között. Horváth László lapunk érdeklődésére elmondta, az Architektúra című, 8 darabból álló sorozatával nyerte a díjat, amely műszaki alkatrészekből, vegyes technikával készült.