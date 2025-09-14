Sólyom repkedett a gyerekek feje fölött a VMK-ban

A délután Demeter Attila egzotikus állatbemutatójával indult, majd Kisteleki Gergely ragadozómadár-show-ja tartotta izgalomban a közönséget. A Szigligeten rendszeresen solymászbemutatókat tartó szakember Zalaegerszegen is megreptette a közönség feje felett hűséges barátját. A ragadozó madár a VMK termeiben is szót fogadott gazdájának és óvatosan szállt le a bátor jelentkezők karjára.

A gyerekek testközelből ismerkedhettek a ragadozómadárral.

Adorján Péter természetfotóit október 3-ig lehet megtekinteni a Gönczi Galériában.

A terápiás kutyák kedves produkciói szintén közönségkedvenc programok lettek, az eseményen pedig jelen volt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Bogáncs Állatmenhely is. Az „Állati jó” napon az Adorján Péter természetfotóiból nyílt tárlatot szintén meg lehetett tekinteni. A zalai alkotó felvételein szarvasok, madarak, vaddisznók és más erdei állatok jelennek meg, minden kép külön történetet mesél a természet nyelvén. Az életmű kiállítás október 4-ig látogatható a Gönczi Galériában.