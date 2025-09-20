Jöhet a sárga csekk?
1 órája
Nem tréfa: szmájlival üzen a traffipax – ha mosolyog, minden rendben, ha szomorú, túl gyorsan hajtottál
Mostanában újfajta traffipax-dobozokra lehettek figyelmesek a sofőrök az ország útjain.
Fotó: Medirlab
A Magyar Nemzet cikke szerint, a "smiley-s taffipax" hivatalos neve Traffipack kültéri kabinet, és a fémház cizelláltabb kialakításán túl abban különbözik jelentősen az eddigi dobozoktól, hogy a kameraüveg alatti modulon egy smiley-kijelző található. Ha az autós legfeljebb a megengedett sebességgel hajt, zöld mosoly világít, ha pedig túl gyors, a piros színű szomorkodás látható. Részletek a Magyar Nemzet cikkében!
A gyorshajtók kiszűrése miatt Zala vármegyében is egyre több a trafibox. Hogy pontosan hol vannak ezek az egységek, egy korábbi cikkünkben írtuk meg.
Ezt ne hagyja ki!Egyre több a trafibox
2025.08.07. 20:00
Van, ahol álcázzák, van, ahol nem! Egy a lényeg, ezeken a helyeken nem árt lassítani Zalában
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre