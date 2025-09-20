szeptember 20., szombat

Jöhet a sárga csekk?

1 órája

Nem tréfa: szmájlival üzen a traffipax – ha mosolyog, minden rendben, ha szomorú, túl gyorsan hajtottál

Címkék#csekk#Traffipack#kameraüveg#taffipax

Mostanában újfajta traffipax-dobozokra lehettek figyelmesek a sofőrök az ország útjain.

Zaol.hu
Nem tréfa: szmájlival üzen a traffipax – ha mosolyog, minden rendben, ha szomorú, túl gyorsan hajtottál

Fotó: Medirlab

A Magyar Nemzet cikke szerint, a "smiley-s taffipax" hivatalos neve Traffipack kültéri kabinet, és a fémház cizelláltabb kialakításán túl abban különbözik jelentősen az eddigi dobozoktól, hogy a kameraüveg alatti modulon egy smiley-kijelző található. Ha az autós legfeljebb a megengedett sebességgel hajt, zöld mosoly világít, ha pedig túl gyors, a piros színű szomorkodás látható. Részletek a Magyar Nemzet cikkében!

A gyorshajtók kiszűrése miatt Zala vármegyében is egyre több a trafibox. Hogy pontosan hol vannak ezek az egységek, egy korábbi cikkünkben írtuk meg.

 

