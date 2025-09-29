szeptember 29., hétfő

Színházi premier

4 órája

Sirály a színházban (galéria)

Címkék#Mihály Péter#Sirály#Varga Ádám#Balaicz Zoltán

Csehov klasszikus darabjával, a Sirály című színművel kezdődött az idei évad a Hevesi Sándor Színházban pénteken.

Zaol.hu

A hagyományokhoz híven az előadás után fogadáson találkozott a társulat a város vezetőivel és a darab fő támogatójával. 

Sirály premier és fogadás Hevesi Sándor Színház.
Felvételünkön első sorban Pap Lujza és Kováts Dóra, mögöttük Balaicz Zoltán polgármester, dr. Besenczi Árpád színházigazgató, Ticz András, D. Varga Ádám, Mihály Péter, Vigh László országgyűlési képviselő és Balogh Ádám, a Baki Agrocentrum ügyvezetője.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A színművet Mihály Péter, a teátrum művészeti vezetője rendezte.  A színház következő bemutatója október 17-én lesz, amikor a Tombol az erény című vígjátékot láthatja a közönség. 

Sirály a Hevesi Sándor Színházban

Fotók: Pezzetta Umberto


 

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
