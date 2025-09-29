Sirály a színházban (galéria)

A hagyományokhoz híven az előadás után fogadáson találkozott a társulat a város vezetőivel és a darab fő támogatójával.

Felvételünkön első sorban Pap Lujza és Kováts Dóra, mögöttük Balaicz Zoltán polgármester, dr. Besenczi Árpád színházigazgató, Ticz András, D. Varga Ádám, Mihály Péter, Vigh László országgyűlési képviselő és Balogh Ádám, a Baki Agrocentrum ügyvezetője.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A színművet Mihály Péter, a teátrum művészeti vezetője rendezte. A színház következő bemutatója október 17-én lesz, amikor a Tombol az erény című vígjátékot láthatja a közönség.