Színházi premier
4 órája
Sirály a színházban (galéria)
Csehov klasszikus darabjával, a Sirály című színművel kezdődött az idei évad a Hevesi Sándor Színházban pénteken.
A hagyományokhoz híven az előadás után fogadáson találkozott a társulat a város vezetőivel és a darab fő támogatójával.
A színművet Mihály Péter, a teátrum művészeti vezetője rendezte. A színház következő bemutatója október 17-én lesz, amikor a Tombol az erény című vígjátékot láthatja a közönség.
Sirály a Hevesi Sándor SzínházbanFotók: Pezzetta Umberto
