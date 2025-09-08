Elképesztő, 90 milliós sikkasztás! Benzinkutat vezetett, ám saját zsebbe dolgozott a nő

A sajtóközlemény arról számol be, hogy a vád szerint a vádlott egy benzinkutak üzemeltetését ellátó bt. alkalmazásában állt, s két nagykanizsai kút vezetését is ellátta, melynek során a pénzkezelés is feladata volt. Ennek pontos rendjét az üzemanyagtöltő állomások tulajdonosa határozta meg. E szerint a pénztárban lévő készpénzt bizonyos érték felett „fölözés” címén ki kellett venni, erről bizonylatot nyomtatni, majd a pénzt egy ledátumozott tasakban a széfbe helyezni.

A nő megszegve a szabályokat egyre nagyobb összegekkel károsította meg a tulajdonost és a pénzzel sajátjaként rendelkezett. Ezen alkalmakkor az egyik benzinkúton a pénzszállítást megelőző napokon a rendszerben már végrehajtott „fölözést” törölte, majd a pénzszállítást követően ezt az összeget fiktíven ismét visszakönyvelte. A vádlott egy idő után az egyre növekvő hiányt már a másik kúton végzett tranzakciókkal pótolta. A tulajdonos cég 2024 márciusában hajtott végre ellenőrzést a feltűnően sok fölözés és sztornózás miatt. Amikor a biztonsági munkatársak a széftartalom-nyilvántartás kinyomtatását kérték, a nő – rendszerproblémát imitálva – kihúzta a hálózatból a számítógépet. Végül a pénzszállító kinyitotta a széfet, amelyben csupán 2.030.000 forint volt a 95.500.000 forint helyett - tájékoztat a Zalaegerszegi Törvényszék.



