szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

25°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagykanizsai Járásbíróság

1 órája

Elképesztő, 90 milliós sikkasztás! Benzinkutat vezetett, ám saját zsebbe dolgozott a nő

Címkék#benzinkút#pénz#vádlott

Különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntette miatt áll bíróság elé egy nő. A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása szerint szeptember 9-én, kedden kezdődik a tárgyalássorozat a Nagykanizsai Járásbíróságon a tanúk kihallgatásával. A kár jelentős, 95 millió forint helyett csupán 2 millió forintot talált a benzinkutat üzemeltető cég a széfben.

Mozsár Eszter
Elképesztő, 90 milliós sikkasztás! Benzinkutat vezetett, ám saját zsebbe dolgozott a nő

Benzinkutat vezetett, több milliót tette zsebre.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A sajtóközlemény arról számol be, hogy a vád szerint a vádlott egy benzinkutak üzemeltetését ellátó bt. alkalmazásában állt, s két nagykanizsai kút vezetését is ellátta, melynek során a pénzkezelés is feladata volt. Ennek pontos rendjét az üzemanyagtöltő állomások tulajdonosa határozta meg. E szerint a pénztárban lévő készpénzt bizonyos érték felett „fölözés” címén ki kellett venni, erről bizonylatot nyomtatni, majd a pénzt egy ledátumozott tasakban a széfbe helyezni.

A nő megszegve a szabályokat egyre nagyobb összegekkel károsította meg a tulajdonost és a pénzzel sajátjaként rendelkezett. Ezen alkalmakkor az egyik benzinkúton a pénzszállítást megelőző napokon a rendszerben már végrehajtott „fölözést” törölte, majd a pénzszállítást követően ezt az összeget fiktíven ismét visszakönyvelte. A vádlott egy idő után az egyre növekvő hiányt már a másik kúton végzett tranzakciókkal pótolta. A tulajdonos cég 2024 márciusában hajtott végre ellenőrzést a feltűnően sok fölözés és sztornózás miatt. Amikor a biztonsági munkatársak a széftartalom-nyilvántartás kinyomtatását kérték, a nő – rendszerproblémát imitálva – kihúzta a hálózatból a számítógépet. Végül a pénzszállító kinyitotta a széfet, amelyben csupán 2.030.000 forint volt a 95.500.000 forint helyett - tájékoztat a Zalaegerszegi Törvényszék. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu