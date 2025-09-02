szeptember 2., kedd

Keszthelyi Járásbíróság

27 perce

Zalai csalás: 30 millió forint bánta az ismeretséget, a vádlott költözött a sértett házába

Címkék#ház#vád#Keszthely

Jelentős értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt emeltek vádat, írja közleményében a Zalaegerszegi Törvényszék. A Keszthelyi Járásbíróságon szeptember 4-én, csütörtökön elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalásán a perbeszédek hallhatóak. A sértettnek több mint 30 millió forint kárt okoztak.

Mozsár Eszter

A közlemény leírja: a vád szerint az Algériában élő, algériai állampolgárságú sértett a korábbi ismeretségükre tekintettel 2019 februárjában teljes jogkörrel meghatalmazta az I. rendű vádlottat, hogy vásároljon neki Magyarországon lakóingatlant. Az ügyintézéshez, a szükséges pénzügyi tranzakciók lefolytatásához két bankszámlát is nyitott. Ezek felett az I. rendű vádlott teljes körű meghatalmazással rendelkezett. A férfi 2019. április 2-án a sértett jóváhagyásával és nevében megvásárolt egy keszthelyi ingatlant, amelybe aztán – immár a sértett tudta és engedélye nélkül – családjával együtt beköltözött.

sértett
A sértett 30 milliója bánta...
Fotó: Pezzetta Umberto

A sértett 30 milliója bánta

Az algériai férfi pár hónappal később, üzleti ügyeinek képviseletére újabb megbízást adott az I. rendű vádlottnak. A két férfi felkeresett egy zalaegerszegi ügyvédet. A találkozó során az I. rendű vádlott tolmácsolt saját érdekeit tartva szem előtt, megtévesztve az ügyvédet és a sértettet is.
A sértett és a II. rendű vádlott (az I. rendű vádlott fia) 2019. július 18-án alapítottak egy gyorséttermi szolgáltatással foglalkozó kft.-t is, amely azonban ténylegesen nem működött. A II. rendű vádlott viszont hónapokon keresztül hitegette az üzlettársát, hogy a cég a megbeszéltek szerinti tevékenységet folytat.

Eladta...

Az I. rendű vádlott 2019 augusztusában a sértett tudta nélkül eladta a Keszthelyen megvásárolt ingatlan ½ tulajdoni hányadát a fiának, holott felette a férfi nem rendelkezhetett volna, hiszen a sértett nem akarta átruházni a ház tulajdonjogát. Ezen felül a vádlottak a sértett különböző bankszámláiról, 2019. február 18. és 2021. február 15. között havi rendszerességgel vettek fel különböző összegeket, amelyeket aztán a sértett érdekeitől eltérően használtak fel: saját és családjuk megélhetésére fordították a pénzt. A sértettnek több mint 30 millió forint kárt okoztak.

 

