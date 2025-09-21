Az időseket várják ezekkel az izgalmas programokkal Zalaegerszegen - elindult az idei sorozat!

A polgármester jelezte: a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjának nagytermében összesereglett időseket és nyugdíjasokat Gecse Péter alpolgármester, a Városi Idősügyi Tanács alelnöke köszöntötte, majd dr. Káli Csaba, a Zala Vármegyei Levéltár igazgatója Zalaegerszeg szocreál építészetéről tartott előadást. Ezzel kezdetét vette a Senior Akadémia zalaegerszegi 2025-26-os tanéve.

A Senior Akadémia zalaegerszegi új tanévének kezdetén készült csoportkép szervezőkkel, előadókkal. Az idén is érdekes témákkal várják az időskorúakat

Forrás: Fb / Balaicz Zoltán

Senior Akadémia Zalaegerszegen: elkezdődött az új tanév

Az irodalmi Nobel-díjasokat és a magyar jelölteket Tóth Ilona Katalin, a Mindszenty-iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára mutatta be, majd dr. Illyés Zoltán biológus madárbarát kertekbe invitálta a hallgatóságot - ismertette a nyitónap programját Balaicz Zoltán. A polgármester azt is jelezte: októberben klubfoglalkozásokkal folytatódik a Senior Akadémia.

Az időseknek hagyományosan számtalan érdekes rendezvény kínál élményt Zalaegerszegen, a minap például nyugdíjas hölgyek vehettek részt tornán a Mozgás receptre mozgalom keretében. A további őszi zalaegerszegi rendezvényekről, köztük az idősek hónapja programjairól ebben a cikkünkben írtunk, az akadémia lenti eseményeiről pedig itt olvashatnak.

