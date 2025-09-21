szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

27°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Senior Akadémia 2025

34 perce

Az időseket várják ezekkel az izgalmas programokkal Zalaegerszegen - elindult az idei sorozat!

Címkék#Senior Akadémia#Zalaegerszeg#Balaicz Zoltán

Elkezdődött az évről évre nagy várakozással kísért előadássorozat a vármegyeszékhelyen. A Senior Akadémia zalaegerszegi új tanévének indulásáról Balaicz Zoltán posztolt közösségi oldalán.

Zaol.hu

A polgármester jelezte: a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjának nagytermében összesereglett időseket és nyugdíjasokat Gecse Péter alpolgármester, a Városi Idősügyi Tanács alelnöke köszöntötte, majd dr. Káli Csaba, a Zala Vármegyei Levéltár igazgatója Zalaegerszeg szocreál építészetéről tartott előadást. Ezzel kezdetét vette a Senior Akadémia zalaegerszegi 2025-26-os tanéve.

Senior Akadémia Zalaegerszegen: elkezdődött a 2025/26-os tanév
A Senior Akadémia zalaegerszegi új tanévének kezdetén készült csoportkép szervezőkkel, előadókkal. Az idén is érdekes témákkal várják az időskorúakat
Forrás: Fb / Balaicz Zoltán

Senior Akadémia Zalaegerszegen: elkezdődött az új tanév

Az irodalmi Nobel-díjasokat és a magyar jelölteket Tóth Ilona Katalin, a Mindszenty-iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára mutatta be, majd dr. Illyés Zoltán biológus madárbarát kertekbe invitálta a hallgatóságot - ismertette a nyitónap programját Balaicz Zoltán. A polgármester azt is jelezte: októberben klubfoglalkozásokkal folytatódik a Senior Akadémia. 

Az időseknek hagyományosan számtalan érdekes rendezvény kínál élményt Zalaegerszegen, a minap például nyugdíjas hölgyek vehettek részt tornán a Mozgás receptre mozgalom keretében. A további őszi zalaegerszegi rendezvényekről, köztük az idősek hónapja programjairól ebben a cikkünkben írtunk, az akadémia lenti eseményeiről pedig itt olvashatnak.

Ezt olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu