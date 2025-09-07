Erre nem figyelnek az autósok, amikor vezetnek: nagy baj lehet belőle

A sárga lencsés napszemüveg csak egy a sok közül, ami hozzájárulhat a közlekedés biztonságossá tételéhez. Sashalmi Erika leszögezte: a közelmúltban végzett tudományos vizsgálatok megdöbbentő eredményeket hoztak a napszemüveg vezetési biztonságra gyakorolt hatásáról. Ezek szerint a nem megfelelő napszemüveg jelentősen veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát. A nem megfelelő lencseszín vagy a túl sötét árnyalat lassítja a vezető reakcióidejét, s rontja a közlekedési jelzések felismerhetőségét.

A sárga lencsés napszemüveg a legjobb választás azoknak, akik sokat vezetnek

Fotó: Szakony Attila

Sárga lencsés napszemüveg

Nem mindegy, hogy a szemüveglencsének milyen

a színe,

milyen rétegeket tartalmaz,

polarizált és

fényre sötétedő-e.

Napszemüveg vezetéshez

– Ha nem megfelelő fényviszonyok között vezetünk, akkor javasolt a sárga lencsés napszemüveg – folytatta a nagykanizsai szakember. – Utóbbi a kontrasztot erősíti és fokozza, a szemből érkező autó reflektoránál a szétszórt fényt pontosítja. Ezért nem fárad el a szem, nem kell erőlködnie, a sárga színnel még tisztább látást biztosíthatunk. Ha a szemüveglencse sötét, tehát nem a megfelelő színt választjuk, az rontja a vezető reakcióidejét és a közlekedés biztonságát. A jelzőlámpákat nem úgy érzékeli a sofőr, mint egyébként, és a reakcióidő is jelentősen lassulhat.

Nem mindegy a szemüveg formája sem

Sashalmi Erika arra is kitért, hogy az sem mindegy, milyen formájú napszemüveget választanak a sofőrök. Elmondta: az ívelt, arcot körülölelő forma a leghatékonyabb, mivel maximálisan lefedi a látóteret és csökkenti a perifériás vakító fényt.

Kizárólag szaküzletben vásároljunk napszemüveget

Fotó: Szakony Attila

Napszemüveget szaküzletből

– Fontos a polarizáció, a vízszintes felületről érkező csillogást kiszűri – fogalmazott. – A szemből érkező autó reflektorát tompítja, illetve ha esős időben vezetünk, nem csillog az úttest. Ezáltal a vezetőnek még nagyobb a látáskomfortja. Azt javaslom mindenkinek, hogy kizárólag optikai szaküzletben vásároljanak napszemüveget, mert ezek bevizsgáltak, garanciát adnak rá. Sok szupermarketben lehet vásárolni napszemüveget, amik veszélyesek lehetnek. Elképzelhető, hogy feltüntetik rajtuk, hogy "UV400" védelmet nyújt, viszont a tapasztalataim szerint tele van különféle lencsehibával, ami torzítja a látott képet, ezáltal hamis biztonságérzetet ad a viselőjének.