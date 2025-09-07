szeptember 7., vasárnap

Fények

27 perce

Erre nem figyelnek az autósok, amikor vezetnek: nagy baj lehet belőle

Címkék#autó#lencse#fény#napszemüveg

A napszemüveg használata fontos azoknál, akik sok időt töltenek a volán mögött. A sárga lencsés napszemüveg előnyeiről és az olcsó napszemüvegek hatásairól Sashalmi Erika, a nagykanizsai Sashalmi Optika látszerész mestere beszélt.

Benedek Bálint
Erre nem figyelnek az autósok, amikor vezetnek: nagy baj lehet belőle

A sárga lencsés napszemüveget és megannyi polarizált napszemüveget mutatott Sashalmi Erika

Fotó: Szakony Attila

A sárga lencsés napszemüveg csak egy a sok közül, ami hozzájárulhat a közlekedés biztonságossá tételéhez. Sashalmi Erika leszögezte: a közelmúltban végzett tudományos vizsgálatok megdöbbentő eredményeket hoztak a napszemüveg vezetési biztonságra gyakorolt hatásáról. Ezek szerint a nem megfelelő napszemüveg jelentősen veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát. A nem megfelelő lencseszín vagy a túl sötét árnyalat lassítja a vezető reakcióidejét, s rontja a közlekedési jelzések felismerhetőségét.

sárga lencsés napszemüveg
A sárga lencsés napszemüveg a legjobb választás azoknak, akik sokat vezetnek
Fotó: Szakony Attila

Sárga lencsés napszemüveg

Nem mindegy, hogy a szemüveglencsének milyen

  • a színe,
  • milyen rétegeket tartalmaz,
  • polarizált és
  • fényre sötétedő-e.

Napszemüveg vezetéshez

– Ha nem megfelelő fényviszonyok között vezetünk, akkor javasolt a sárga lencsés napszemüveg – folytatta a nagykanizsai szakember. – Utóbbi a kontrasztot erősíti és fokozza, a szemből érkező autó reflektoránál a szétszórt fényt pontosítja. Ezért nem fárad el a szem, nem kell erőlködnie, a sárga színnel még tisztább látást biztosíthatunk. Ha a szemüveglencse sötét, tehát nem a megfelelő színt választjuk, az rontja a vezető reakcióidejét és a közlekedés biztonságát. A jelzőlámpákat nem úgy érzékeli a sofőr, mint egyébként, és a reakcióidő is jelentősen lassulhat.

Nem mindegy a szemüveg formája sem

Sashalmi Erika arra is kitért, hogy az sem mindegy, milyen formájú napszemüveget választanak a sofőrök. Elmondta: az ívelt, arcot körülölelő forma a leghatékonyabb, mivel maximálisan lefedi a látóteret és csökkenti a perifériás vakító fényt.

sárga lencsés napszemüveg
Kizárólag szaküzletben vásároljunk napszemüveget
Fotó: Szakony Attila

Napszemüveget szaküzletből

– Fontos a polarizáció, a vízszintes felületről érkező csillogást kiszűri – fogalmazott. – A szemből érkező autó reflektorát tompítja, illetve ha esős időben vezetünk, nem csillog az úttest. Ezáltal a vezetőnek még nagyobb a látáskomfortja. Azt javaslom mindenkinek, hogy kizárólag optikai szaküzletben vásároljanak napszemüveget, mert ezek bevizsgáltak, garanciát adnak rá. Sok szupermarketben lehet vásárolni napszemüveget, amik veszélyesek lehetnek. Elképzelhető, hogy feltüntetik rajtuk, hogy "UV400" védelmet nyújt, viszont a tapasztalataim szerint tele van különféle lencsehibával, ami torzítja a látott képet, ezáltal hamis biztonságérzetet ad a viselőjének.

Melyik lencseszín jobb?

A látszerész mester beszélt a napszemüveg lencse színeiről: barna, szürke és zöld színű lencsékkel kaphatók napszemüvegek. A barna lencsés napszemüveg kiemeli a kontrasztot, a szürke ideális a színtorzulás elkerülésére, miközben csökkenti a fényerőt. A zöld szín csökkenti a vakító fényt, enyhébb színezést biztosít, nem torzítja a színeket. Nem véletlenül fejlesztették ki a pilótáknak a "G15"-ös lencseszínt, a szürkészöldet, mert ez adta vissza legjobban a valósághű színeket abból a magasságból is.

sárga lencsés napszemüveg
Óvjuk a szemünket az UV-sugárzástól, különféle lehetőségekből lehet választani
Fotó: Szakony Attila

Vannak extrák is

– Léteznek duplán polarizált lencsék, melyek még nagyobb komfortot biztosítanak viselőjüknek – fűzte hozzá Sashalmi Erika. – Vannak fényre sötétedő lencsék, amiket kifejezetten a sofőröknek polarizációval kombináltak. Ugyanezt el lehet készíteni dioptriás lencsékkel is, tehát kényelmesebbé és biztonságossá teszik a vezetést. Sőt már arra is van lehetőség, hogy akinek egy színezetlen dioptriás szemüvege van, elé tehet egy polarizált lencsével ellátott napszemüveget.

 

