53 perce
Etikai vizsgálat söpört végig az SAP-nál: megkérdeztük, mit tanulhatnak a helyi cégek?
Alig pár napja robbant a bomba, hogy az SAP Hungary Kft. vezetői, valamint igazgatója augusztus végén távozott posztjáról, miután kiderült, hogy a cég egyik tavalyi konferenciáján örömlányokat hívtak meg. Az “apró hiba”, amely a lebukást okozta, hogy az SAP illetékes kollégái precízen, Excel-táblázatban vezették, hogy ki és mikor vette igénybe a „Csendes szoba, masszázs” szolgáltatásokat.
Nem túlzás állítani, hogy nemzetközi és hazai szinten, az üzleti, valamint az állami szférában is kritikus szereplő az SAP (ejtsd: eszápé) Hungary Kft. Ezért is különösen kiemelt figyelem övezi a tevékenységét, és emiatt kényes a történtek utólagos kommunikációja. Szakértőt kérdeztünk meg a témában.
Miről is van szó tulajdonképpen az SAP-nél?
Az ügy szálai a nemzetközi cég eseményeitől indultak, és a korábbi incidenseket követően az SAP németországi központja szigorú felülvizsgálatot indított a teljes vállalatnál. A német anyavállalat vezetése számára nem volt világos, miért volt szükség masszázsra egy konferencián, és vizsgálatot indított. Az ügy során drogfogyasztás is felmerült, ami tovább súlyosbította a helyzetet. A vizsgálat eredményeként a magyar vezetés bizonyos tagjait és igazgatóját menesztették, és válságstábot hívtak össze. A vállalat nem kívánt kommentálni személyi vagy rendezvényekre vonatkozó döntésekkel kapcsolatos pletykákat és találgatásokat.
Mit tudhatunk az SAP cégről?
Az SAP, mint a vállalati alkalmazások és az üzleti mesterséges intelligencia globális éllovasa, az üzleti életet köti össze a technológiai fejlesztésekkel. Az SAP Hungary Kft. a hazai üzleti informatikai szektor vezető szereplője, amelynek megoldásai a magyar gazdaság működését segítik. Ügyfelei között megtalálhatóak pár fős vállalkozások és több ezer főt foglalkoztató tőzsdei cégek is, valamint állami szervezetek. A jelenleg több mint 2000 főt foglalkoztató vállalat többször nyert munkáltatói és egyéb díjakat, melyek jól példázzák a munkaerő, a fenntarthatóság, a gazdasági fejlődés iránti elkötelezettségét.
Friss hír, hogy 2025. október 1-től Hidvégi Péter tölti be az SAP Hungary ügyvezető igazgatói pozícióját, aki több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik a technológiai és tanácsadói iparágban, és 2017 óta dolgozik az SAP-nál.
Az erkölcsi iránytű szerepe a multinacionális cégeknél
– Az erkölcsi feddhetetlenség nem csak egy „szép extra” a vállalatok életében, hanem a működésük alapfeltétele. A bizalom ugyanis minden üzleti kapcsolat sarokköve – szögezi le Dr. Kővári Edit, aki a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszékén dolgozik egyetemi docensként. Mivel az oktatott tantárgyai közé tartozik többek között az üzleti és nemzetközi üzleti kommunikáció, a szervezeti kommunikáció és tárgyalástechnika, valamint a felelősségvállalás üzleti aspektusai, ezért különösen érzékeny számára a sajtóban napok óta témává vált cég ügye.
– Ha egy nemzetközi partner azt látja, hogy egy magyar leányvállalat vezetőit etikai problémák miatt távolítják el, könnyen dönthet úgy, hogy inkább mással szerződik. Egy több milliárdos éves árbevételű vállalat esetében ez közvetlen üzleti veszteséget jelenthet. A tőzsdén jegyzett cégeknél (mint az SAP) a reputációs botrányok árfolyamvesztést hozhatnak. A befektetők a kiszámíthatóságot keresik, és ha ez sérül, gyorsan elfordulhatnak a vállalattól.
Más szóval: a céges erkölcsi feddhetetlenség a „láthatatlan tőke”, amelynek hiánya óriási pénzügyi következményekkel járhat.
A kisebb hazai cégeknél ritkábban láthatunk ilyen komoly etikai vizsgálatokat, de a problémák ugyanúgy előfordulhatnak.
– Ha például egy kisebb gyártó cégnél a karácsonyi buli után a munkavállalók között konfliktus alakul ki, az rávetülhet a mindennapi munkára. Az „elengedni magunkat” munkahelyi rendezvény rövid távon oldja a stresszt, de könnyen vezethet félreérthető szituációkhoz, akár zaklatási panaszokhoz is. Ezért a cégeknek – mérettől függetlenül – érdemes világos szabályokat lefektetniük: például alkoholfogyasztásra, fotókészítésre vagy a hivatalos program kereteire vonatkozóan.
Nagy cég, kis cég: a munkavállalók viselkedése épp olyan fontos
– Az SAP vezetésének lépése alapvetően reaktív volt, mert a valódi botrány már a médiában és a közvélemény előtt zajlott. Ugyanakkor a válságstáb összehívása a helyzet súlyának felismerését jelzi, ami részben proaktív kármentésként is értékelhető – magyarázza Dr. Kővári Edit. – Hasonló történt a Volkswagen dízelbotránya idején. (2015 szeptemberében az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) nyilvánosságra hozta, hogy a Volkswagen 2009 és 2016 között gyártott dízelautóiba olyan szoftvert telepített, amely lehetővé tette számukra, hogy átverjék az emissziós teszteket.) – Ott is a nyilvánosságra kerülést követően történt a vezetők menesztése, de a gyors döntés segített abban, hogy a cég jelezze, komolyan veszi a felelősséget.
Az SAP esetében a vezetők azonnali távozása egyfajta „tűzoltás” volt, hogy a vállalat a befektetők felé bizonyítsa: a transzparencia és az etikai normák fontosabbak, mint az egyéni vezetői karrierek.
És hogy mi lehet a tanulság? A tanulság egyszerű: egy rendezvény nem lehet „szürke zóna”. Már a szervezéskor világos szabályokat kell lefektetni:
- milyen program illeszkedik a cég értékeihez,
- hogyan választanak szolgáltatókat (pl. hoszteszek, programok),
- milyen kommunikációs irányelvek érvényesek a résztvevők között.
Megoldás lehet, ha egy magyarországi multivállalatnál a rendezvény előtt minden résztvevő aláír egy rövid etikai kódexet, amely rögzíti az elvárt magatartást. Ez megelőzi a félreértéseket, és erősíti a biztonságérzetet. Vagy csak emlékeztetik e-mailben, megbeszéléseken az embereket a vállalati kultúrára és etikai viselkedésre, amit a cég képvisel. A cégeknek azt is meg kell érteniük, hogy a vállalati rendezvény PR-esemény is – ha bármi történik, az nemcsak belső ügy, hanem a külső partnerek, ügyfelek és a média figyelmének középpontjába kerülhet.
Ahhoz tehát,
hogy egy ilyen incidens ne okozzon széles körű dezinformációt, pletykát, morálromlást vagy elbizonytalanodást, a legfontosabb a gyors, világos és következetes kommunikáció.
– A belső kommunikáció során a dolgozóknak első kézből kell hallaniuk a vezetéstől, hogy mi történt, különben a pletykák terjednek el – folytatja a szakértő. – Például belső hírlevél vagy vezetői fórum formájában. A külső kommunikáció viszont egy rövid, tényszerű sajtóközlemény, amely elismeri a vizsgálat tényét, és hangsúlyozza az etikai normák melletti elköteleződést. A nemzetközi cégeknél kiemelten fontos, hogy minden országban ugyanazt az üzenetet közvetítsék, így elkerülhető az eltérő értelmezések kialakulása.
Összegezve elmondhatjuk, hogy az SAP-ügy ismét rámutatott az etikai kódex fontosságára. Ez nem pusztán papíron létező szabályrendszer (amit sokan gondolnak), hanem egy vállalat működésének alapfeltétele. Végső soron az erkölcsi feddhetetlenség nemcsak morális elvárás, hanem a hosszú távú üzleti stabilitás egyik legfontosabb záloga.