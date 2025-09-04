Etikai vizsgálat söpört végig az SAP-nál: megkérdeztük, mit tanulhatnak a helyi cégek?

Nem túlzás állítani, hogy nemzetközi és hazai szinten, az üzleti, valamint az állami szférában is kritikus szereplő az SAP (ejtsd: eszápé) Hungary Kft. Ezért is különösen kiemelt figyelem övezi a tevékenységét, és emiatt kényes a történtek utólagos kommunikációja. Szakértőt kérdeztünk meg a témában.

Miről is van szó tulajdonképpen az SAP-nél?

Az ügy szálai a nemzetközi cég eseményeitől indultak, és a korábbi incidenseket követően az SAP németországi központja szigorú felülvizsgálatot indított a teljes vállalatnál. A német anyavállalat vezetése számára nem volt világos, miért volt szükség masszázsra egy konferencián, és vizsgálatot indított. Az ügy során drogfogyasztás is felmerült, ami tovább súlyosbította a helyzetet. A vizsgálat eredményeként a magyar vezetés bizonyos tagjait és igazgatóját menesztették, és válságstábot hívtak össze. A vállalat nem kívánt kommentálni személyi vagy rendezvényekre vonatkozó döntésekkel kapcsolatos pletykákat és találgatásokat.

Mit tudhatunk az SAP cégről? Az SAP, mint a vállalati alkalmazások és az üzleti mesterséges intelligencia globális éllovasa, az üzleti életet köti össze a technológiai fejlesztésekkel. Az SAP Hungary Kft. a hazai üzleti informatikai szektor vezető szereplője, amelynek megoldásai a magyar gazdaság működését segítik. Ügyfelei között megtalálhatóak pár fős vállalkozások és több ezer főt foglalkoztató tőzsdei cégek is, valamint állami szervezetek. A jelenleg több mint 2000 főt foglalkoztató vállalat többször nyert munkáltatói és egyéb díjakat, melyek jól példázzák a munkaerő, a fenntarthatóság, a gazdasági fejlődés iránti elkötelezettségét.

Friss hír, hogy 2025. október 1-től Hidvégi Péter tölti be az SAP Hungary ügyvezető igazgatói pozícióját, aki több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik a technológiai és tanácsadói iparágban, és 2017 óta dolgozik az SAP-nál.

Az erkölcsi iránytű szerepe a multinacionális cégeknél

– Az erkölcsi feddhetetlenség nem csak egy „szép extra” a vállalatok életében, hanem a működésük alapfeltétele. A bizalom ugyanis minden üzleti kapcsolat sarokköve – szögezi le Dr. Kővári Edit, aki a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszékén dolgozik egyetemi docensként. Mivel az oktatott tantárgyai közé tartozik többek között az üzleti és nemzetközi üzleti kommunikáció, a szervezeti kommunikáció és tárgyalástechnika, valamint a felelősségvállalás üzleti aspektusai, ezért különösen érzékeny számára a sajtóban napok óta témává vált cég ügye.