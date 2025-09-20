Mostantól gyorsabb a haladás: Körmendtől az A2-es autópályáig gyorsforgalmi úton autózhatunk

Mint írják, az új, 28 kilométeres út két osztrák tartományt köt össze, míg elérkezik az A2-es csomóponthoz, Rudersdorf-nál. A magyarokat leginkább érintő jó hír, hogy az osztrák A2-es sztrádáig így most már Körmendtől vagy Szentgotthárdtól gyorsforgalmi úton juthatunk el. Egyébként az S7-es is csak kétszer egysávos, mint a mi M80-asunk, természetesen itt sincsenek szintbeli kereszteződések. Részletek a vaol.hu-n!

Jó hírek az M76-osról

Ha már útfejlesztés, tegnap számoltunk be a jó hírről: Vigh László országgyűlési képviselő arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy ígéretet kapott Lázár János építési és közlekedési minisztertől az M76-os gyorsforgalmi út folytatásával kapcsolatban. Mint mondta, a már elkészült Hollád-Balatonszentgyörgy szakaszt továbbépítik Keszthelyig.

- Természetesen azon dolgozom, hogy ez a folyamat ne álljon meg, azaz Zalaegerszeg felé haladjon tovább az útfejlesztés - hangsúlyozta Vigh László.