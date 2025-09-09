szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékeztek

1 órája

Egy gyár, egy nagy család: újra találkoztak a ruhagyár dolgozói (galéria)

Címkék#ZA-KO#ruhaipari#ruhagyár#dolgozók#zalaegerszegi ruhagyár

Ismét volt idő nosztalgiázni, a szépre emlékezni szombaton délután. A zalaegerszegi ruhagyári dolgozók találkoztak egymással, immáron 12. alkalommal a landorhegyi Napfény étteremben. Miközben az egykori kollegiális kapcsolatok, az eltelt évek emlékei felelevenedtek, a kerek szülinaposokat is felköszöntötték a szervezők, összesen 28 főt.

Mozsár Eszter
Egy gyár, egy nagy család: újra találkoztak a ruhagyár dolgozói (galéria)

Csutoráné dr. Zillich Margit és Simon Lívia a ruhagyári dolgozók találkozóján.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Akár egy érettségi vagy osztálytalálkozó, olyan volt az összejövetel hangulata. Egy tabló árulkodott arról, hogy a ruhagyári dolgozók találkozója zajlik. Simon Lívia egykori norma-technológus az ötletgazda, aki a ZA-KO bezárása után tíz évvel először a lakásába hívta a közvetlen kollégákat még 2013-ban, majd évről évre egyre többen lettek. Külön FB-csoportjuk is van, ahol tartják a kapcsolatot. Mára hagyománnyá vált, hogy szeptember első szombatján találkoznak. Az alkalomra elérkezett a fővárosban élő Csutoráné dr. Zillich Margit is, aki 1988-1995 között irányította a céget. Simon Lívia 1963-ba még ipari tanulóként kezdett dolgozni a Zalaegerszegi Ruhagyárban. Neki és sokaknak ez volt a második otthonunk, szinte minden második zalaegerszegi családban volt egy „ruhagyáros”. Sőt, maga az étterem tulajdonosa, s édesanyja is dolgozott ott, tette hozzá a főszervező. 

Ruhagyári dolgozók találkozója a Napfény Étteremben Zalaegerszegen.
Mintegy 120 egykori kolléga a ruhagyári dolgozók 12. találkozóján. Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Ruhagyári dolgozók, mint egy nagy család

- Munka mellett végeztem el a ruhaipari technikumot, 1971 őszén kerültem a technológiára, s a bezárásig azon a helyen maradtam – felelte érdeklődésünkre Lívia. - Mozgalmas éveink voltak, s sokan kitartottunk a munkahelyünk mellett. Annak nagyon örülünk, hogy nem lett az enyészeté az egykori, bezárt gyár területe. Kapcsolatban vagyok az egyik tulajdonossal, bár idén már nem tudtak sajnos alkalmat adni arra, hogy megnézzük, mivé lett az épület. Egyszer már voltunk „gyárlátogatáson”, reméljük egy magánlakásba is beléphetünk, ha beengednek.

Hozzátette, most már csak akkor látják, ha egy-egy új üzlet megnyílik, ahogy nemrég a Rossmann. A délután folyamán a beszélgetéseken túl közös vacsorával és tánccal múlatta az időt a népes, mintegy 120 fős társaság.

Az egykori ruhagyár dolgozói találkoztak

Fotók: Mozsár Eszter

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu