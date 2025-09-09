Egy gyár, egy nagy család: újra találkoztak a ruhagyár dolgozói (galéria)

Akár egy érettségi vagy osztálytalálkozó, olyan volt az összejövetel hangulata. Egy tabló árulkodott arról, hogy a ruhagyári dolgozók találkozója zajlik. Simon Lívia egykori norma-technológus az ötletgazda, aki a ZA-KO bezárása után tíz évvel először a lakásába hívta a közvetlen kollégákat még 2013-ban, majd évről évre egyre többen lettek. Külön FB-csoportjuk is van, ahol tartják a kapcsolatot. Mára hagyománnyá vált, hogy szeptember első szombatján találkoznak. Az alkalomra elérkezett a fővárosban élő Csutoráné dr. Zillich Margit is, aki 1988-1995 között irányította a céget. Simon Lívia 1963-ba még ipari tanulóként kezdett dolgozni a Zalaegerszegi Ruhagyárban. Neki és sokaknak ez volt a második otthonunk, szinte minden második zalaegerszegi családban volt egy „ruhagyáros”. Sőt, maga az étterem tulajdonosa, s édesanyja is dolgozott ott, tette hozzá a főszervező.

Mintegy 120 egykori kolléga a ruhagyári dolgozók 12. találkozóján. Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Ruhagyári dolgozók, mint egy nagy család

- Munka mellett végeztem el a ruhaipari technikumot, 1971 őszén kerültem a technológiára, s a bezárásig azon a helyen maradtam – felelte érdeklődésünkre Lívia. - Mozgalmas éveink voltak, s sokan kitartottunk a munkahelyünk mellett. Annak nagyon örülünk, hogy nem lett az enyészeté az egykori, bezárt gyár területe. Kapcsolatban vagyok az egyik tulajdonossal, bár idén már nem tudtak sajnos alkalmat adni arra, hogy megnézzük, mivé lett az épület. Egyszer már voltunk „gyárlátogatáson”, reméljük egy magánlakásba is beléphetünk, ha beengednek.

Hozzátette, most már csak akkor látják, ha egy-egy új üzlet megnyílik, ahogy nemrég a Rossmann. A délután folyamán a beszélgetéseken túl közös vacsorával és tánccal múlatta az időt a népes, mintegy 120 fős társaság.