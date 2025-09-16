1 órája
Tényleg átkozni kell a rollereseket? Meglepő zalai adatok
Főként a fiatalok körében népszerűek és változást hoztak a közlekedésben. Az elektromos rollerek a városi közlekedésben vannak jelen nagyobb számban, így nem meglepő, hogy ezeken helyeken a rolleres balesetek száma is emelkedik.
Zalában is előfordulnak rolleres balesetek
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
A nyári időszakban emelkedett a rolleres balesetek, és nagyrészt az elektromos rollerek okozta gyermekbalesetek száma – hívta fel a figyelmet dr. Józsa Gergő, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának gyermektraumatológus docense, a Magyar Gyermektraumatológus Társaság főtitkára a bama.hu cikkében.
Emelkedett a rolleres balesetek száma
Rolleres balesetekben súlyos sérüléseket lehet szerezni, az elektromos roller gyerekeknek kifejezetten veszélyes lehet. Érdeklődtünk a zalai kórházakban, hogy megyénkben menyire szaporodtak meg a rolleres balesetek, illetve milyen sérülésekkel látták el a pácienseket.
A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban azt tájékoztatást kaptuk, hogy a vármegyeszékhelyen nem volt számottevő a rolleres balesetek száma, majd a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórházhoz irányítottak. Itt dr. Madarász Szilveszter ortopéd-traumatológus szakorvos részletes tájékoztatott adott a kórházban tapasztalt rolleres esetekről. Az is kiderült, hogy nem csak orvosként ismeri a témát testközelből, hanem a másik oldalról is, hisz maga is elektromos rollerrel közlekedik Nagykanizsán.
Fiatalok körében gyakoribb a roller baleset
- Elmondható, hogy a rolleres balesetekben leginkább a fiatalok érintettek, a 30-as korosztály és a fiatalabbak, nagy számban a 10-16 év közöttiek - kezdte. - Sokszor vagánykodásból, felelőtlen szórakozásból adódnak a balesetek, ritkán előfordul az is, hogy pont kinyitják az autó ajtaját az egyébként a biciklisávban szabályosan közlekedő rolleresre. Ezek az esetek ugyanolyan arányban fordulnak elő, mint a segédmotor-kerékpárosoknál és a bicikliseknél. Emiatt nem kell átkozni az elektromos rollereseket.
Dr. Madarász Szilveszter hangsúlyozta, hogy még mindig a kerékpáros balesetekből van több, legyen akár könnyű, akár súlyos sérülés.
- Az elmúlt másfél évben maximum 10 olyan rolleres eset volt a nagykanizsai kórházban, akiket komolyabb sérülés miatt el kellett látni, illetve operálni - folytatta. - A könnyebb zúzódásoktól és horzsolásoktól kezdve az enyhe koponyasérüléseken át egészen a végtagtörésekig és súlyos koponyaűri vérzésekig terjedhet a sérülések skálája. Aki sisakot visel, annak az arca szokott sérülni, aki nem visel bukósisakot, annak a koponyája, ami súlyos is lehet.
Ebben az időszakban emelkedik meg a rolleres balesetek száma
Hozzátette, hogy a nyári időszakban azért emelkedik meg az elektromos rolleres balesetek száma, mert a jó időben többen közlekednek ezzel az eszközzel, viszont ősszel és télen már nem jellemző, ezért a balesetek száma is visszaesik. Azért a fiatalokat éri baleset, mert kevésbé megfontoltan közlekednek, mint az idősebbek. Felmerül a szülők felelőssége is, hogy ne adjanak kiskorú gyermeknek olyan eszközt, amivel baj érheti, főleg ne megfelelő védőfelszerelés nélkül. Kanizsai esetet is említett, mikor 2000 wattos elektromos rollerrel közlekedő gyerekek törték össze magukat. Nem véletlenül, hisz egy ilyen járgány már 80 km/óra sebességre is képes.
Mi kell a biztonságos rolleres közlekedéshez?
- Saját tapasztalatom alapján a 25 km/órás maximum sebességet tartom biztonságosnak, az elektromos roller alkalmas kisebb távok megtételére, és az is elmondható, hogy Nagykanizsán az infrastruktúra, a kerékpárutak is jórészt alkalmasak a rollereseknek, de be kell tartani a közlekedési szabályokat.
Dr. Madarász Szilveszter rövid véleménye szerint a biztonságos közlekedéshez kell
- bukósisak és
- józan ész.
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pedig arra hívta fel nemrég a figyelmet, hogy ezek az eszközök csendesek, környezetkímélők és kényelmesek, ugyanakkor komoly közlekedésbiztonsági és tűzvédelmi kockázatot is hordozhatnak.
Kölcsönkért rollerrel esett el két gyerek Nagykanizsán, egyikük súlyosan megsérült
Roller vs. személykocsi - hiába volt szabálytalan mindkét fél, az autóvezető elveszítheti a jogsiját