Tényleg átkozni kell a rollereseket? Meglepő zalai adatok

A nyári időszakban emelkedett a rolleres balesetek, és nagyrészt az elektromos rollerek okozta gyermekbalesetek száma – hívta fel a figyelmet dr. Józsa Gergő, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának gyermektraumatológus docense, a Magyar Gyermektraumatológus Társaság főtitkára a bama.hu cikkében.

A rolleres balesetek kapcsán dr. Madarász Szilvesztert kérdeztük

Emelkedett a rolleres balesetek száma

Rolleres balesetekben súlyos sérüléseket lehet szerezni, az elektromos roller gyerekeknek kifejezetten veszélyes lehet. Érdeklődtünk a zalai kórházakban, hogy megyénkben menyire szaporodtak meg a rolleres balesetek, illetve milyen sérülésekkel látták el a pácienseket.

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban azt tájékoztatást kaptuk, hogy a vármegyeszékhelyen nem volt számottevő a rolleres balesetek száma, majd a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórházhoz irányítottak. Itt dr. Madarász Szilveszter ortopéd-traumatológus szakorvos részletes tájékoztatott adott a kórházban tapasztalt rolleres esetekről. Az is kiderült, hogy nem csak orvosként ismeri a témát testközelből, hanem a másik oldalról is, hisz maga is elektromos rollerrel közlekedik Nagykanizsán.

Fiatalok körében gyakoribb a roller baleset

- Elmondható, hogy a rolleres balesetekben leginkább a fiatalok érintettek, a 30-as korosztály és a fiatalabbak, nagy számban a 10-16 év közöttiek - kezdte. - Sokszor vagánykodásból, felelőtlen szórakozásból adódnak a balesetek, ritkán előfordul az is, hogy pont kinyitják az autó ajtaját az egyébként a biciklisávban szabályosan közlekedő rolleresre. Ezek az esetek ugyanolyan arányban fordulnak elő, mint a segédmotor-kerékpárosoknál és a bicikliseknél. Emiatt nem kell átkozni az elektromos rollereseket.

Dr. Madarász Szilveszter hangsúlyozta, hogy még mindig a kerékpáros balesetekből van több, legyen akár könnyű, akár súlyos sérülés.

- Az elmúlt másfél évben maximum 10 olyan rolleres eset volt a nagykanizsai kórházban, akiket komolyabb sérülés miatt el kellett látni, illetve operálni - folytatta. - A könnyebb zúzódásoktól és horzsolásoktól kezdve az enyhe koponyasérüléseken át egészen a végtagtörésekig és súlyos koponyaűri vérzésekig terjedhet a sérülések skálája. Aki sisakot visel, annak az arca szokott sérülni, aki nem visel bukósisakot, annak a koponyája, ami súlyos is lehet.