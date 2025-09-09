A zalai fesztiválon mindenki segíthet a nagybeteg kisfiú gyógyításában

Portálunk többször beszámolt a ritka izomsorvadásos betegségben, vagyis a Duchenne izomdisztrófiában szenvedő Szabó Ádámról. Nagykanizsa több rendezvényen, a város napján, illetve a Csótó50 Retro majálison várta az adományozókat. Szintén így tett a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, egyszóval sokan a jó ügy mellé álltak.

A ritka izomsorvadásos betegségben szenvedő Szabó Ádám nemrégiben ünnepelte 3. születésnapját

Fotó: Szabó Péter/Olvasó

Ritka izomsorvadásos betegség: mindenki segíthet Ádinak!

Most pedig a Kanizsai bor- és dödöllefesztivált szervező Kanizsai Kulturális Központ (KKK) és a Nagykanizsai Kultúrkör Egyesület döntött úgy, hogy segít Ádinak. A KKK hivatalos Facebook-oldalán jelentette be: gyűjtőládát helyeznek ki az információs pontjuknál az Erzsébet-téren, illetve a főzőversenyen résztvevő csapatok számára is lehetőségként felvetik, hogy bevételük egy részét felajánlhatják az Együtt Ádiért Alapítványnak. Ezen kívül, ha bárki, aki segítene, de nincs lehetősége részt venni az eseményen, az Együtt Ádiért Alapítványt támogathatja, melynek számlaszáma: 10300002-14032891-00024907 MBH Bank.