Elkezdődött a szüreti mulatságok ideje! Így szórakoztak a zalai településen

Rigyác sportpályájára várták a felvonulókat szombaton délután, de az esemény nem állt meg ennyiben. Kiegészítették a programot főzőversennyel, az ételeket díjazták is, és készültek a szervezők és az önkormányzat a helyieknek kulturális műsorral és vendéglátással is, a vendégeket prósza, palacsinta, lángos, meleg étel várta.

Szüreti program Rigyác önkormányzatának szervezésében helyiekkel és vendégekkel, középen cseresnyés Péter, Bata Hajnalka és Balassa Kornél polgármester

Rigyác szüreti eseményén főzés és műsor is volt

A felvonuláshoz szép számban csatlakoztak minden korosztályból, voltak, akik feldíszített lovaskocsival, mások traktorral, vagy más járművel indultak el. A szüreti menet bejárta a települést a sportpályáról indulva.

A felvonulás után zenés-táncos fellépők érkeztek, színpadra lépett a Premier Táncklub, a Mura Dance, a Molnári Kulturális csoport, Ditta, a Philharmonic Brass Quintet, majd zenés mulatsággal zárult a program.

A szüreti rendezvényre ellátogatott Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője és Bata Hajnalka, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is.

Cseresnyés Péter köszöntötte a részvevőket, méltatta a rendezvényt és a program közösség összekovácsoló erejére hívta fel a figyelmet.