1 órája
Elkezdődött a szüreti mulatságok ideje! Így szórakoztak a zalai településen
Az elmúlt hétvégén elkezdődtek a szüreti rendezvények. Rigyác önkormányzata és a helyi közösség felvonulást és mulatságot szervezett.
Rigyác közösségének szüreti program több volt, mint egy felvonulás
Forrás: ZH
Rigyác sportpályájára várták a felvonulókat szombaton délután, de az esemény nem állt meg ennyiben. Kiegészítették a programot főzőversennyel, az ételeket díjazták is, és készültek a szervezők és az önkormányzat a helyieknek kulturális műsorral és vendéglátással is, a vendégeket prósza, palacsinta, lángos, meleg étel várta.
Rigyác szüreti eseményén főzés és műsor is volt
A felvonuláshoz szép számban csatlakoztak minden korosztályból, voltak, akik feldíszített lovaskocsival, mások traktorral, vagy más járművel indultak el. A szüreti menet bejárta a települést a sportpályáról indulva.
A felvonulás után zenés-táncos fellépők érkeztek, színpadra lépett a Premier Táncklub, a Mura Dance, a Molnári Kulturális csoport, Ditta, a Philharmonic Brass Quintet, majd zenés mulatsággal zárult a program.
A szüreti rendezvényre ellátogatott Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője és Bata Hajnalka, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is.
Cseresnyés Péter köszöntötte a részvevőket, méltatta a rendezvényt és a program közösség összekovácsoló erejére hívta fel a figyelmet.