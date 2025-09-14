szeptember 14., vasárnap

Rigó Csaba Balázs Pekingben

37 perce

A zalai GV-elnök a kínai nemzetközi versenypolitikai fórumon: kapcsolatok és kölcsönös tisztelet

Címkék#Rigó Csaba Balázs#Gazdasági Versenyhivatal#Kína

A blokkosodás megöli a versenyképességet – többek között ezt hangsúlyozta a kínai nemzetközi versenypolitikai fórumon Pekingben Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal zalai kötődésű elnöke.

Zaol.hu

Előadásában bemutatta a magyar versenyhatóság szakmai tevékenységét, nemzetközi kapcsolatrendszerét,  és hangsúlyozta: Magyarország összeköti Keletet és Nyugatot. "Ha a széttöredezettséget választanánk, ha blokkokat építenénk, azzal gyengítenénk Európa versenyképességét is. Ehelyett mi a kapcsolatokban és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésben hiszünk", szögezte le.

Rigó Csaba: Ha a széttöredezettséget választanánk, ha blokkokat építenénk, azzal gyengítenénk Európa versenyképességét is.
Forrás: Fb / Rigó Csaba Balázs

 

 

