A zalai GV-elnök a kínai nemzetközi versenypolitikai fórumon: kapcsolatok és kölcsönös tisztelet

Előadásában bemutatta a magyar versenyhatóság szakmai tevékenységét, nemzetközi kapcsolatrendszerét, és hangsúlyozta: Magyarország összeköti Keletet és Nyugatot. "Ha a széttöredezettséget választanánk, ha blokkokat építenénk, azzal gyengítenénk Európa versenyképességét is. Ehelyett mi a kapcsolatokban és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésben hiszünk", szögezte le.

