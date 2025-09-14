Rigó Csaba Balázs Pekingben
1 órája
A zalai GV-elnök a kínai nemzetközi versenypolitikai fórumon: kapcsolatok és kölcsönös tisztelet
A blokkosodás megöli a versenyképességet – többek között ezt hangsúlyozta a kínai nemzetközi versenypolitikai fórumon Pekingben Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal zalai kötődésű elnöke.
Előadásában bemutatta a magyar versenyhatóság szakmai tevékenységét, nemzetközi kapcsolatrendszerét, és hangsúlyozta: Magyarország összeköti Keletet és Nyugatot. "Ha a széttöredezettséget választanánk, ha blokkokat építenénk, azzal gyengítenénk Európa versenyképességét is. Ehelyett mi a kapcsolatokban és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésben hiszünk", szögezte le.
