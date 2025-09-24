szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

13°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megemlékezés

1 órája

A zalai kórház is búcsúzik a köztiszteletben álló főorvostól

Címkék#meghalt#zalaegerszeg#Zala Megyei Szent Rafael Kórház#főorvos

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház is megemlékezett a honlapján a nemrég elhunyt, köztiszteletben álló főorvosról. Mint írják: Dr. Ribiczey Pál közel hat évtizednyi energiát fektetett a gyógyításba, és sikeresen dolgozott az új járványok terjedésének megelőzése érdekében.

Zaol.hu

"Életének 84. évében elhunyt Dr. Ribiczey Pál, egykori osztályvezető főorvosunk, aki egy szép ívű pályafutás zárásaként 2023-ban, 82 esztendősen vonult nyugállományba. Közel hat évtizednyi energiát fektetett a gyógyításba, az infekciókontroll tevékenység fejlesztésébe, az antibiotikum-politika kialakításába" - írta a vármegyei kórház.

Dr. Ribiczey Pálra emlékezik a vármegyei kórház
Dr. Ribiczey Pál tudományos munkássága országosan elismert

Dr. Ribiczey Pál a fertőző osztályt vezette 1977-től 2011-ig

Dr. Ribiczey Pál 1941-ben született Zalaegerszegen. Itt járt iskolába, a Zrínyi Gimnáziumban tett érettségit követően a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Tüdőgyógyász édesapja nyomdokaiba lépve 1965 szeptemberében a Zala Megyei Kórházban kezdte meg gyógyító munkáját. Kezdetben a kórház röntgen osztályán, majd a belgyógyászaton dolgozott. A belgyógyászati szakvizsgát követően a fertőző osztály infektológusa lett, es elmélyült érdeklődéssel tanulmányozta szakterületének újdonságait. Dr. Kuch Ottó osztályvezető főorvos 1977-ben bekövetkezett váratlan halálát követően átvette az osztályvezetői feladatok ellátását. Az új fertőző betegségek megjelenésének időszaka volt ez, a kullancs-agyvelőgyulladás és a különböző hepatitisek elleni küzdelem időszaka. A későbbiekben sikeresen dolgozott az újabb járványok terjedésének megelőzése érdekében is. 2011 nyaráig vezette az Infektológiai Osztályt, állt a nekrológban.

Kétszer kapta meg a Batthyány-Strattmann László-díjat

Tudományos munkássága országszerte elismert. Hazai és külföldi konferenciák, kongresszusok előadójaként, a zalai infekciókontroll konferenciák megteremtőjeként, szakmai társaságok vezetőjeként segítette az egészségügy fejlődését. Szakmai munkáját két ízben, 2005-ben és 2011-ben is Batthyány-Strattmann László-díjjal jutalmazták. Emlékét megőrizzük, családja gyászában osztunk, írta megemlékezésében a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház.

A főorvosról Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is megemlékezett. Felidézte, hogy dr. Ribiczey Pál korábban a zalai vármegyeszékhely alpolgármestere is volt, akinek munkáját az önkormányzat Zalaegerszegért Díjjal is elismerte. 

Sokszor és készségesen nyilatkozott a sajtónak mindig, hogy a szakterületével kapcsolatos aktualitásokat a lehető legszélesebb körben megismerjék, és elősegítse, hogy a társadalom hiteles információkat kapjon a fertőző betegségekről, minél több emberhez eljussanak a betegségek megelőzősével kapcsolatos tudnivalók. Egy 2020-ben tartott zalakarosi konferencián az antibiotikumok túlzott használatára hívta fel a figyelmet.

"Sajnos túl sok antibiotikumot használunk feleslegesen a kórházakban és a háziorvosi gyakorlatban egyaránt – hangsúlyozta dr. Ribiczey Pál. – Egyszerű légúti fertőzésre, náthára, amelyre egyébként sem hat az antibiotikum, azt írnak fel. A kórokozók érzékenysége nagymértékben változott. Éppen ezért komolyan el kell gondolkodnunk azon, ha egy súlyos beteg a kórházba kerül fertőzéssel, mivel indítsuk a kezelést addig, amíg a bakteriológiai vizsgálati eredményeket nem tudjuk. Ezért fontos a logikus gondolkodás és az antibiotikumok észszerű használata" –, mondta a zaolnak az osztályvezető főorvos.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu