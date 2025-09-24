1 órája
A zalai kórház is búcsúzik a köztiszteletben álló főorvostól
A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház is megemlékezett a honlapján a nemrég elhunyt, köztiszteletben álló főorvosról. Mint írják: Dr. Ribiczey Pál közel hat évtizednyi energiát fektetett a gyógyításba, és sikeresen dolgozott az új járványok terjedésének megelőzése érdekében.
"Életének 84. évében elhunyt Dr. Ribiczey Pál, egykori osztályvezető főorvosunk, aki egy szép ívű pályafutás zárásaként 2023-ban, 82 esztendősen vonult nyugállományba. Közel hat évtizednyi energiát fektetett a gyógyításba, az infekciókontroll tevékenység fejlesztésébe, az antibiotikum-politika kialakításába" - írta a vármegyei kórház.
Dr. Ribiczey Pál a fertőző osztályt vezette 1977-től 2011-ig
Dr. Ribiczey Pál 1941-ben született Zalaegerszegen. Itt járt iskolába, a Zrínyi Gimnáziumban tett érettségit követően a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Tüdőgyógyász édesapja nyomdokaiba lépve 1965 szeptemberében a Zala Megyei Kórházban kezdte meg gyógyító munkáját. Kezdetben a kórház röntgen osztályán, majd a belgyógyászaton dolgozott. A belgyógyászati szakvizsgát követően a fertőző osztály infektológusa lett, es elmélyült érdeklődéssel tanulmányozta szakterületének újdonságait. Dr. Kuch Ottó osztályvezető főorvos 1977-ben bekövetkezett váratlan halálát követően átvette az osztályvezetői feladatok ellátását. Az új fertőző betegségek megjelenésének időszaka volt ez, a kullancs-agyvelőgyulladás és a különböző hepatitisek elleni küzdelem időszaka. A későbbiekben sikeresen dolgozott az újabb járványok terjedésének megelőzése érdekében is. 2011 nyaráig vezette az Infektológiai Osztályt, állt a nekrológban.
Kétszer kapta meg a Batthyány-Strattmann László-díjat
Tudományos munkássága országszerte elismert. Hazai és külföldi konferenciák, kongresszusok előadójaként, a zalai infekciókontroll konferenciák megteremtőjeként, szakmai társaságok vezetőjeként segítette az egészségügy fejlődését. Szakmai munkáját két ízben, 2005-ben és 2011-ben is Batthyány-Strattmann László-díjjal jutalmazták. Emlékét megőrizzük, családja gyászában osztunk, írta megemlékezésében a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház.
A főorvosról Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is megemlékezett. Felidézte, hogy dr. Ribiczey Pál korábban a zalai vármegyeszékhely alpolgármestere is volt, akinek munkáját az önkormányzat Zalaegerszegért Díjjal is elismerte.
Elhunyt a köztiszteletben álló zalai főorvos – alpolgármesterként is szolgálta szeretett városát
Sokszor és készségesen nyilatkozott a sajtónak mindig, hogy a szakterületével kapcsolatos aktualitásokat a lehető legszélesebb körben megismerjék, és elősegítse, hogy a társadalom hiteles információkat kapjon a fertőző betegségekről, minél több emberhez eljussanak a betegségek megelőzősével kapcsolatos tudnivalók. Egy 2020-ben tartott zalakarosi konferencián az antibiotikumok túlzott használatára hívta fel a figyelmet.
"Sajnos túl sok antibiotikumot használunk feleslegesen a kórházakban és a háziorvosi gyakorlatban egyaránt – hangsúlyozta dr. Ribiczey Pál. – Egyszerű légúti fertőzésre, náthára, amelyre egyébként sem hat az antibiotikum, azt írnak fel. A kórokozók érzékenysége nagymértékben változott. Éppen ezért komolyan el kell gondolkodnunk azon, ha egy súlyos beteg a kórházba kerül fertőzéssel, mivel indítsuk a kezelést addig, amíg a bakteriológiai vizsgálati eredményeket nem tudjuk. Ezért fontos a logikus gondolkodás és az antibiotikumok észszerű használata" –, mondta a zaolnak az osztályvezető főorvos.
Az antibiotikum nem hat mindenre – hangzott el a zalakarosi szakmai konferenciánA Zala Megyei Szent Rafael Kórház kétnapos szakmai konferenciát tart a városban.