Riasztórendszert tesztelnek

1 órája

Ha a határ közelében laksz, ne ijedj meg: a mobilod riaszthat - mutatjuk, miért!

Szlovéniában a napokban tesztelik a SI-Alarm nevű új lakossági riasztórendszert, amely a mobiltelefonokra küld vészjelzéseket. A riasztás hanggal és rezgéssel is érzékelhető lesz.

Keszán-Dopita Tünde

A figyelmeztetés hanggal és rezgéssel jelenik meg a készülékeken, és a legmagasabb szintű riasztást nem lehet lekapcsolni. Az SI-Alarm rendszer riasztás technológiája a későbbiek során segíthet az eltűnt személyek felkutatásában is.

riasztás
Előfordulhat, hogy a magyar–szlovén határ közelében, így Zala megyében is érzékelhetik a mobiltelefonok a riasztás megjelenését, főleg a határ menti településeken.
Fotó: Wipada Wipawin / Forrás:  Getty Images

Minden mobiltelefonra megérkezik a riasztás

A mobiltelefonokra küldött üzeneteket cellaszórás technológiával továbbítják, vagyis nem egyes számokra, hanem minden, a kijelölt földrajzi területen tartózkodó készülékre érkezik figyelmeztetés. A rendszer nem gyűjt és nem kezel személyes adatokat.

Az első nyilvános tesztelésre szeptember 27-én, szombaton 12 órakor kerül sor, Szlovénia teljes területén. Az üzenetek szlovén és angol nyelven érkeznek, a kisebbség által lakott területeken pedig olaszul, illetve magyarul is.

Akár Zalában is előfordulhat a határ mentén

Mivel a rendszer a mobilszolgáltatók bázisállomásain keresztül működik, vagyis a cellák határozzák meg, hogy hol jelenik meg a figyelmeztetés. Ezért fordulhat elő, hogy a magyar–szlovén határ közelében, így Zala megyében is érzékelhetik a mobiltelefonok a riasztást, főleg a határ menti településeken.

A szlovén hatóságok szerint a rendszer célja, hogy veszélyhelyzetekben – például természeti katasztrófáknál – gyors és pontos tájékoztatást adhassanak a lakosságnak.

 

