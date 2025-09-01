Retro véradás Zalaegerszegen: „Kérek egy kulcsot a szívedhez!”

Slágerek, jókedv és életek megmentése – erről szól a RETRO véradás.

"Kérek egy kulcsot a szívedhez..." A retro slágerek sem hiányozhatnak majd a véradásról.

Fotó: Anastasiia Stiahailo / Forrás: Getty Images

A zenék retro stílusúak, de a véradás örök

Szeptember 6-án, pénteken ismét életre kel a múlt, hiszen 17. alkalommal rendezik meg a RETRO Véradást országszerte, 29 helyszínen – írja sajtóközleményében az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz). Zalaegerszegen a Területi Vérellátó Intézetben (Zárda utca 4.) 8 és 14 óra között várják az önkénteseket.

Az idei szlogen – „RETRO Véradás: a közös sztorink. Már 17. éve.” – arra utal, hogy a véradás nemcsak egy alkalmi esemény, hanem közösségi élmény és történet, amely évről évre íródik.

A Happy Gang slágere is megszólalhat

A jó hangulatról most is a ’70-’80-’90-es évek zenéi, valamint a hagyományos sör-virsli menü gondoskodik. A szervezők szeretettel és meglepetésekkel várják az egészséges, 18–65 év közötti felnőtteket, akik legalább 50 kilogrammos testsúllyal rendelkeznek, és magukkal hozzák személyi igazolványukat, lakcím- és tajkártyájukat.

A helyszín és az időpont:

Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) 09.06. (8:00 -14:00)

A RETRO Véradás résztvevői nemcsak a múlt hangulatát idézhetik fel, hanem egy másik ember életének megmentéséhez is hozzájárulhatnak.





















