2 órája
Bambi, Márka, Traubi és Róna – Neked melyik retró márka a kedvenced?
A nosztalgikus ízek reneszánszát éljük: több retró üdítő, édesség, régi játék és ikonikus márkák térnek vissza a polcokra.
Ezt a hullámot lovagolják meg az üdítőitalokat gyártó cégek is, mostanában nincs olyan év, amikor ne jelentenék be valamelyik ismert retró üdítő megjelenését. Legutóbb a Róna kelt új életre, nem sokkal előtte pedig a Traubi is elérhető lett ismét a boltok polcain.
Kőszeg mellett éledt újjá a Bambi
A mára legendássá vált narancsos üdítő a hatvanas évek Budapestjének egyik szimbóluma volt. Az ital története 1947-ben kezdődött, majd a Coca-Cola és a Pepsi térnyerésével fokozatosan eltűnt a boltokból. Néhány éve azonban új fejezet nyílt: a Bambi Vas vármegyéből, Kőszeg környékéről indult hódító útjára. A gyártás központja Horvátzsidány mellett, a Chernel-forrás vizével működő üzem. A beruházás nagyságrendje önmagáért beszélt 2020-ban: másfél milliárd forintot fordítottak a gyártósorra.
Retró üdítő, retró életérzés modern köntösben
Az újjászületett Bambi már nem a „régi, pancsolt narancs”, amelyet sokan gyerekkorukból ismernek. A receptet teljesen újragondolták: rebarbara, narancs–narancsvirág, gyömbér–boróka vagy citrom ízekkel jelentkezett, alacsonyabb cukortartalommal és természetes alapanyagokkal. Ahogy az ötletgazdák fogalmaztak: az üvegdesign a múltat idézi, a beltartalom azonban már a 21. század elvárásait tükrözi. A döntés egyébként, hogy a Bambi gyártását az Alpokaljára telepítsék, nem volt véletlen. A környék tiszta forrásvizei és az érintetlen természeti környezet hitelességet ad az üdítőnek és ez különbözteti meg az italt a nagyüzemi riválisoktól – vélik a gyártó cég vezetői.
Az igazi magyar szénsavas szőlőital
A Márka üdítő múltja több mint ötven évre nyúlik vissza: 1973-ban született meg az első szőlőízű ital a Dél-Alföldi Pincegazdaságban, központi kutató-intézeti fejlesztéssel, dr. Kállay Miklós és Sárkány Péter receptje alapján. Évtizedekig emlegették a Traubisoda hazai alternatívájaként. Sorra jöttek az új ízei – meggy, málna, alma, illetve egyéb gyümölcsös változatok – amelyeket országszerte palackoztak különböző pincegazdasági üzemekben. A változás 2007-ben állt be: ekkor a Márka Üdítőgyártó Kft. szerezte meg a márkanév kizárólagos forgalmazását, és elkezdte átalakítani a terméket.
A Gyöngy is „Márka” lett
A legendás Gyöngy üdítő 1992-es piacról való eltűnése után 2017-ben vált újra elérhetővé. Azóta a Márka Kft. vette át ennek is a forgalmazását, így a termék új ízekkel és szintén korszerű csomagolással jelentkezett. A Gyöngy már régi magyar üdítőmárkának számít, a Kádár-kori években citrom, narancs és grapefruit változatban volt a legkedveltebb.
Retró üdítő újratöltve, a Traubisoda több változatban is kapható
A retró hullám talán legnagyobb meglepetést és visszhangot kiváltó állomása a Traubisoda újbóli megjelenése volt az idei évben. A Márka Üdítőgyártó Kft. szerezte meg a legendás szőlőízű nedű forgalmazási jogát, és Felsőlajoson új üzemet állított fel a gyártáshoz. Egyszerre három ízvariáns debütált: a megszokott szőlőíz, egy cukormentes „Zéró” változat, valamint egy kékszőlős ízesítés.
Intenzívebb gyümölcsízzel készül
A Traubisoda receptje Ausztriából érkezett hazánkba még a 70-es évek elején. A legtöbben a nyári szabadságok ízeként tartották számon, néhányan a "fröccs" helyettesítőjeként is emlegették. Az új Traubisoda ma már extra magas gyümölcstartalommal és hazai alapanyagokkal készül, megfelelve a modern fogyasztói elvárásoknak – tudatták a gyártás újrakezdésekor.
Zalába idén tavasszal gurult be az első szállítmány az újragondolt termékből – akkor azonnal meg is kóstoltuk és véleményeztük a Traubit.
Végül befutott a Róna is
Az újabb retró üdítő augusztusban jelent meg, azóta pedig egyre több boltban megtalálható a klasszikus Róna. Naná, hogy ezt a legendás magyar italt is a Márka Üdítőgyártó élesztette fel. A hetvenes–nyolcvanas években ikonikus kóla és narancs ízek most kétliteres palackokban érhetőek el. A Róna nem csak jellegzetes illata miatt idézhet gyerekkori emlékeket, hiszen reklámjai is évtizedeken át a mindennapok részei voltak.
Ikonikus retró üdítők „gyűjtőhelye”
A Márka Üdítőgyártó Kft. ma már körülbelül 80(!) különféle üdítőitalt kínál — köztük olyan klasszikus márkákat, mint a Traubisoda, a Róna, a Gyöngy vagy a Kobra. A vállalat tudatosan reagál a növekvő retró iránti keresletre: felélesztik a ’70-es, ’80-as évek kedvenceit, hogy a vásárlók újraélhessék gyerekkori ízeiket, miközben a modern elvárásoknak is megfelelnek. A cég 2018 óta több mint 12 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre.
Felkészül az Oázis?
A szakértők szerint a fogyasztók kíváncsisága még mindig nő, egyre többen keresik a gyermekkorból ismert ízeket és márkákat. Az Oázis üdítő is sokak nosztalgiáját felébreszti, hiszen gyakran szerepel a retró-listákon, ám egyelőre nem indította újra senki sem a gyártását. Lehet, hogy a narancs- és almaízű ital lesz a következő?