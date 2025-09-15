Bambi, Márka, Traubi és Róna – Neked melyik retró márka a kedvenced?

Ezt a hullámot lovagolják meg az üdítőitalokat gyártó cégek is, mostanában nincs olyan év, amikor ne jelentenék be valamelyik ismert retró üdítő megjelenését. Legutóbb a Róna kelt új életre, nem sokkal előtte pedig a Traubi is elérhető lett ismét a boltok polcain.

Ikonikus retró üdítő tért vissza: a Róna nagy kedvenc volt

Kőszeg mellett éledt újjá a Bambi

A mára legendássá vált narancsos üdítő a hatvanas évek Budapestjének egyik szimbóluma volt. Az ital története 1947-ben kezdődött, majd a Coca-Cola és a Pepsi térnyerésével fokozatosan eltűnt a boltokból. Néhány éve azonban új fejezet nyílt: a Bambi Vas vármegyéből, Kőszeg környékéről indult hódító útjára. A gyártás központja Horvátzsidány mellett, a Chernel-forrás vizével működő üzem. A beruházás nagyságrendje önmagáért beszélt 2020-ban: másfél milliárd forintot fordítottak a gyártósorra.

Új köntösben a Bambi



Retró üdítő, retró életérzés modern köntösben

Az újjászületett Bambi már nem a „régi, pancsolt narancs”, amelyet sokan gyerekkorukból ismernek. A receptet teljesen újragondolták: rebarbara, narancs–narancsvirág, gyömbér–boróka vagy citrom ízekkel jelentkezett, alacsonyabb cukortartalommal és természetes alapanyagokkal. Ahogy az ötletgazdák fogalmaztak: az üvegdesign a múltat idézi, a beltartalom azonban már a 21. század elvárásait tükrözi. A döntés egyébként, hogy a Bambi gyártását az Alpokaljára telepítsék, nem volt véletlen. A környék tiszta forrásvizei és az érintetlen természeti környezet hitelességet ad az üdítőnek és ez különbözteti meg az italt a nagyüzemi riválisoktól – vélik a gyártó cég vezetői.

Ez már nem a már nem a „régi, pancsolt narancs”

Az igazi magyar szénsavas szőlőital

A Márka üdítő múltja több mint ötven évre nyúlik vissza: 1973-ban született meg az első szőlőízű ital a Dél-Alföldi Pincegazdaságban, központi kutató-intézeti fejlesztéssel, dr. Kállay Miklós és Sárkány Péter receptje alapján. Évtizedekig emlegették a Traubisoda hazai alternatívájaként. Sorra jöttek az új ízei – meggy, málna, alma, illetve egyéb gyümölcsös változatok – amelyeket országszerte palackoztak különböző pincegazdasági üzemekben. A változás 2007-ben állt be: ekkor a Márka Üdítőgyártó Kft. szerezte meg a márkanév kizárólagos forgalmazását, és elkezdte átalakítani a terméket.