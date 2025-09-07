szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

22°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fedélzeti kamera

1 órája

Nagy baj lehetett volna belőle, de a rendőrök résen voltak

Címkék#autó#rendőr#kamera

Szívmelengető pillanatot rögzített autója fedélzeti kamerájával egyik olvasónk Nagykanizsán. Rendőrök segítenek egy bajbajutott autósnak, hogy pontosan mit tettek, az a fotókon jól látszik.

Benedek Bálint
Nagy baj lehetett volna belőle, de a rendőrök résen voltak

A rendőrök a forgalom biztosítása mellett letolták az úttestről a lerobbant autót

Fotó: Olvasó

Nagykanizsán nemrégiben az úgynevezett kórházi körforgalomnál, a Színház utca felé, valószínűleg menet közben lerobbant egy személygépkocsi. Olvasónk és a rendőrök éppen abban a pillanatban értek oda. Nagykanizsai olvasónk szerint a rendőrök, akik között egy hölgy is volt, azonnal cselekedtek. Kiugrottak az autójukból, biztosították a forgalmat és métereken keresztül, a közeli parkolóig tolták a meghibásodott gépkocsit. Olvasónk örült, hogy egy ilyen szívmelengető pillanatot láthatott a rendőröktől.

rendőrök
A rendőrök métereken át tolták az út széli parkolóhelyig a lerobbant autót
Fotó: Olvasó

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu