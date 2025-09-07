1 órája
Nagy baj lehetett volna belőle, de a rendőrök résen voltak
Szívmelengető pillanatot rögzített autója fedélzeti kamerájával egyik olvasónk Nagykanizsán. Rendőrök segítenek egy bajbajutott autósnak, hogy pontosan mit tettek, az a fotókon jól látszik.
A rendőrök a forgalom biztosítása mellett letolták az úttestről a lerobbant autót
Fotó: Olvasó
Nagykanizsán nemrégiben az úgynevezett kórházi körforgalomnál, a Színház utca felé, valószínűleg menet közben lerobbant egy személygépkocsi. Olvasónk és a rendőrök éppen abban a pillanatban értek oda. Nagykanizsai olvasónk szerint a rendőrök, akik között egy hölgy is volt, azonnal cselekedtek. Kiugrottak az autójukból, biztosították a forgalmat és métereken keresztül, a közeli parkolóig tolták a meghibásodott gépkocsit. Olvasónk örült, hogy egy ilyen szívmelengető pillanatot láthatott a rendőröktől.