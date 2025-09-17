szeptember 17., szerda

Rendkívüli vasúti közlekedési helyzet

2 órája

Már meg sem lepődünk: megint kimaradt egy vonat Zalában

Címkék#járatkimaradás#GYSEV Zrt.#vonatpótló autóbusz#vasúti közlekedés#közlekedés

Gyuricza Ferenc
Már meg sem lepődünk: megint kimaradt egy vonat Zalában

Illusztráció

Fotó: Irkhabar

Rendkívüli közlekedési helyzetről adott ki tájékoztatót szerda reggel a GySEV Zrt. Közleményük szerint a Zalaszentiván állomásról 6.25 órakor induló személyvonat a mai napon nem közlekedett, helyette a 7.01 órakor induló vonat vitte az utasokat Vasvárig. A korábban már meghirdetett vágányzár miatt pedig Vasvár és Szombathely között vonatpótló autóbuszok közlekednek. A járatkimaradás okát nem közölték. 

 

