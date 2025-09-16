Rendkívüli helyzet a zalai bíróságokon

2025. szeptember 22-én zárva tartanak a zalai bíróságok.

Áramszünet okán rendkívüli munkaszüneti nap lesz a Zala vármegyei bíróságokon 2025. szeptember 22-én, hétfőn. A bíróságok - Zalaegerszeg, Keszthely, Nagykanizsa, Lenti járásbíróságai, illetve a Zalaegerszegi Törvényszék – épületei zárva tartanak, az ügyfélfogadás és a telefonos ügyintézés is szünetel. Figyelemmel a technikai leállásra a beadványokat aznap csak elektronikusan és postai érkezéssel tudjuk fogadni - írja a birosag.hu.