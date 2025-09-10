1 órája
Ami szép, az szép! Megújult az udvar s a parkoló a zalai iskolában (galéria, videó)
Töredezett burkolat nehezítette a gyalogos közlekedést, és a gépjárművek parkolása is problémát jelentett a Szeliánszky Márta Általános Iskola udvarán. Ez azonban már a múlté, hiszen a zalaegerszegi önkormányzat által finanszírozott rekonstrukció révén megújult a belső feltáró út és a parkoló.
Az önkormányzat már nem fenntartója az iskoláknak, de a Zalaegerszegi Tankerületi Központtal együttműködve dolgoznak fejlesztésükön, mondta dr. Káldi Dávid önkormányzati képviselő a sajtótájékoztatón, utalva arra, hogy a rekonstrukció mintegy bruttó 7 millió forintos költségét a helyhatóság biztosította. A kivitelezés során 175 négyzetméter területet aszfaltoztak, a parkolót mart aszfalttal terítették le, s rácsos folyókát és csapadékcsatornát építettek az esővíz elvezetése érdekében.
Rekonstrukció, mert az esztétikum is fontos
Az iskola bejárati előtetőjének cseréje még hátravan. Herold József, az az intézmény főigazgatója a fejlesztés kapcsán úgy fogalmazott, nagyon fontos az esztétikum is, amivel egy iskola példát tud mutatni a tanulók számára. Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója az együttműködés jelentőségét emelte ki a fejlesztés kapcsán.
Befejeződött a Szeliánszky Márta Általános Iskola belső feltáró út és parkoló felújításaFotók: Pezzetta Umberto