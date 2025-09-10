szeptember 10., szerda

Az esztétikum is fontos!

1 órája

Ami szép, az szép! Megújult az udvar s a parkoló a zalai iskolában (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Szeliánszky Márta Általános Iskola#Zalaegerszegi Tankerületi Központ

Töredezett burkolat nehezítette a gyalogos közlekedést, és a gépjárművek parkolása is problémát jelentett a Szeliánszky Márta Általános Iskola udvarán. Ez azonban már a múlté, hiszen a zalaegerszegi önkormányzat által finanszírozott rekonstrukció révén megújult a belső feltáró út és a parkoló.

Antal Lívia

Az önkormányzat már nem fenntartója az iskoláknak, de a Zalaegerszegi Tankerületi Központtal együttműködve dolgoznak fejlesztésükön, mondta dr. Káldi Dávid önkormányzati képviselő a sajtótájékoztatón, utalva arra, hogy a rekonstrukció mintegy bruttó 7 millió forintos költségét a helyhatóság biztosította. A kivitelezés során 175 négyzetméter területet aszfaltoztak, a parkolót mart aszfalttal terítették le, s rácsos folyókát és csapadékcsatornát építettek az esővíz elvezetése érdekében.

Rekonstrukció az iskola udvarán. Herold József, Szeliánszky Márta Általános Iskola főigazgatója, dr. Káldi Dávid önkormányzati képviselő és Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ a sajtótájékoztatón.
Rekonstrukció az iskola udvarán. Herold József, a Szeliánszky Márta Általános Iskola főigazgatója, dr. Káldi Dávid önkormányzati képviselő és Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója a sajtótájékoztatón.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Rekonstrukció, mert az esztétikum is fontos

Az iskola bejárati előtetőjének cseréje még hátravan. Herold József, az az intézmény főigazgatója a fejlesztés kapcsán úgy fogalmazott, nagyon fontos az esztétikum is, amivel egy iskola példát tud mutatni a tanulók számára. Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója az együttműködés jelentőségét emelte ki a fejlesztés kapcsán.

Befejeződött a Szeliánszky Márta Általános Iskola belső feltáró út és parkoló felújítása

Fotók: Pezzetta Umberto

 

