szeptember 16., kedd

Edit névnap

14°
+23
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előadás

1 órája

Regék, mesék a zalai város "Romlott váráról"

Címkék#Romlott vár#várostörténet#mese#szőlőhegy

Korosa Titanilla

Folytatódik Nagykanizsán a Hadtörténelmi esték előadássorozat. Szeptember 19-én, pénteken 17.30 órai kezdettel a Móricz Zsigmond Művelődési Házban dr. Vándor László, történész Botszentgyörgy várának múltjába és jövőjébe ad betekintést. 

A mai nagykanizsai városhatárok között mintegy 10 erődítményt ismert, ezek közül a legérdekesebb, és a várostörténeten is túlmutató története a hajdani Botszentgyörgy várának van. Ez a Mátyás király engedélyével épült vár az egyetlen teljesen feltárt, ezidőből származó épület. Emellett a hozzá fűződő regék, mesék a város és a környék lakói számára ismertek voltak, és hosszú ideig a város legfontosabb kirándulóhelyei közé is tartozott. 

Botszentgyörgyi  erődítményrom a Szentgyörgyvári szőlőhegy keleti oldalán, a Szentgyörgyvári-folyás nevű kis patak völgye fölött található. Közkeletű nevén Romlott vár. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu