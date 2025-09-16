Regék, mesék a zalai város "Romlott váráról"

Folytatódik Nagykanizsán a Hadtörténelmi esték előadássorozat. Szeptember 19-én, pénteken 17.30 órai kezdettel a Móricz Zsigmond Művelődési Házban dr. Vándor László, történész Botszentgyörgy várának múltjába és jövőjébe ad betekintést.

A mai nagykanizsai városhatárok között mintegy 10 erődítményt ismert, ezek közül a legérdekesebb, és a várostörténeten is túlmutató története a hajdani Botszentgyörgy várának van. Ez a Mátyás király engedélyével épült vár az egyetlen teljesen feltárt, ezidőből származó épület. Emellett a hozzá fűződő regék, mesék a város és a környék lakói számára ismertek voltak, és hosszú ideig a város legfontosabb kirándulóhelyei közé is tartozott.

Botszentgyörgyi erődítményrom a Szentgyörgyvári szőlőhegy keleti oldalán, a Szentgyörgyvári-folyás nevű kis patak völgye fölött található. Közkeletű nevén Romlott vár.