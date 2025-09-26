50 perce
A középszintű érettségi tételjegyzékéből hiányzik II. Rákóczi Ferenc – most a zalai gimnázium hiánypótló kiállítást szervezett
Tartalmas képanyag érkezett nemrégiben a Rákóczi Szövetségtől a nagykanizsai Mező-gimnázium galériájába, mely II. Rákóczi Ferenc tetteire világít rá.
A Rákóczi Szövetség kiállítását Kötőné Fazekas Judit (balról a második) nyitotta meg
Fotó: Szekercés Krisztián/Olvasó
Rendkívül igényes fotók, festmények teszik látványossá az október 1-jéig látható roll-up tárlatot. A fontosabb történelmi események és helyszínek megjelölése mellett részletes kronológiai táblázat is a diákok rendelkezésére áll. A hiánypótló tárlatról Kötőné Fazekas Judit igazgató elmondta: a leghosszabb ideig tartó és a katonai vereség ellenére is a legeredményesebb szabadságharcunkra emlékeznek. Sajnos, a tankönyvek nem foglalkoznak kellő súllyal a témával, még csak nem is szerepel a középszintű történelem érettségi témakör- és tételjegyzékében.