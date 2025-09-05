Ehhez már pofa kell: a zalai város főutcájának járdáján parkolt egy quad

Egy quad parkolt pénteken Nagykanizsán a Fő utca kellős közepén a járdán. Olvasónkat, aki a fotót készítette, felháborította, hogy Nagykanizsán szinte bárhova lehet parkolni, mert annak nem lesz következménye. A quad közvetlenül egy bank bejáratánál állt meg, így szinte a nyeregből be lehetett lépni a pénzintézetbe. Miközben a belvárosban és a környéken néhány száz méteren belül több kiépített parkolót is igénybe lehetne venni.