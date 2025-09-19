Elképesztő! A házaspár boldogan élt, 65 milliót tett zsebre, míg lakásaikban folyt az orgia

Prostitúció elősegítésének bűntette és más bűncselekmények a vád. Eszerint az I. és a II. rendű vádlottak országszerte (pl.: Nagykanizsán, Szombathelyen, Győrben, Sopronban, Zalaegerszegen) vettek ki lakásokat azért, hogy azokban szobákat biztosítsanak prostituáltaknak. A házaspár 2018 augusztusa és 2022 márciusa között összesen 7 ingatlant bérelt úgy, hogy a főbérlőknek valótlanul azt állították, azokat ők használják. Ezzel szemben a kiadó szobákat szexuális szolgáltatásokat kínáló weboldalakon hirdették, tudva, hogy a jelentkezők az ingatlanokban pénzért férfiakat fogadnak.

A szobákat legalább hétnapos tartózkodással, napi 12 ezer forintért adták ki. A pénzt a prostituáltak elutalták, személyesen adták át vagy a megbeszélt helyen hagyták a lakásokban. Ebből a tevékenységből a házaspár 2018. és 2022. május 4. között legkevesebb 65 millió forint bevételre tett szert. A megszerzett pénz eredetének leplezése érdekében nagyértékű gépkocsikat, lakásokat, nyaralókat vásároltak. A vádlottak megélhetésüket e cselekmények elkövetésével biztosították, a megszerzett vagyonuk legális jövedelmükhöz képest különösen aránytalan gazdagodásnak tekinthető, írja a közlemény. Az elsőfokú nyilvános tárgyaláson a tanúk kihallgatása várható.