Nagykanizsai Járásbíróság

1 órája

Elképesztő! A házaspár boldogan élt, 65 milliót tett zsebre, míg lakásaikban folyt az orgia

Címkék#prostitúció#Nyugat-Dunántúl#bűncselekmény

A Nagykanizsai Járásbíróság tárgyalja azoknak a vádlottaknak az ügyét, akik Nagykanizsán és Zalaegerszegen kívül a Nyugat-Dunántúlon segítették a prostitúciós hálózat kiépítését. Összesen hét ingatlant béreltek, ahol a tiltott tevékenység folyt, áll a Zalaegerszegi Törvényszék sajtóközleményében. A tárgyalást eredetileg szeptember 22-re tűzték ki, de aztán elhalasztották, várhatóan október 27-én kezdődik.

Zaol.hu
Több mint 65 millió forintot keresett a házaspár a tiltott tevékenységgel.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Prostitúció elősegítésének bűntette és más bűncselekmények a vád. Eszerint az I. és a II. rendű vádlottak országszerte (pl.: Nagykanizsán, Szombathelyen, Győrben, Sopronban, Zalaegerszegen) vettek ki lakásokat azért, hogy azokban szobákat biztosítsanak prostituáltaknak. A házaspár 2018 augusztusa és 2022 márciusa között összesen 7 ingatlant bérelt úgy, hogy a főbérlőknek valótlanul azt állították, azokat ők használják. Ezzel szemben a kiadó szobákat szexuális szolgáltatásokat kínáló weboldalakon hirdették, tudva, hogy a jelentkezők az ingatlanokban pénzért férfiakat fogadnak. 

A szobákat legalább hétnapos tartózkodással, napi 12 ezer forintért adták ki. A pénzt a prostituáltak elutalták, személyesen adták át vagy a megbeszélt helyen hagyták a lakásokban. Ebből a tevékenységből a házaspár 2018. és 2022. május 4. között legkevesebb 65 millió forint bevételre tett szert. A megszerzett pénz eredetének leplezése érdekében nagyértékű gépkocsikat, lakásokat, nyaralókat vásároltak. A vádlottak megélhetésüket e cselekmények elkövetésével biztosították, a megszerzett vagyonuk legális jövedelmükhöz képest különösen aránytalan gazdagodásnak tekinthető, írja a közlemény. Az elsőfokú nyilvános tárgyaláson a tanúk kihallgatása várható.  

 

