szeptember 12., péntek

Mária névnap

17°
+22
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló Zalából

1 órája

Ha már teleetted magad dödöllével, sok koncert közül válogathatsz - mutatjuk a hétvége programjait!

Címkék#programajánló#dödölle#rendezvény

Gasztronómikai és kulturális fesztiválokban, szüreti programokban bővelkedik a hétvége. Zala számos településén rendeznek programokat, így könnyedén lehet válogatni a listából. Programajánló a szeptember 12-14-ig tartó hétvégére.

Zaol.hu
Ha már teleetted magad dödöllével, sok koncert közül válogathatsz - mutatjuk a hétvége programjait!

Kanizsai Bor-és Dödölle Fesztivál
Nagykanizsa. E hét végén rendezik meg a XIX. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivált, a dél-zalai város egyik legjelentősebb őszi gasztro-kulturális eseményét. A két napos program már pénteken 11 órakor kezdetét veszi az ’56-os Emlékkertben, ahol egészen estig népdalkörök és néptáncegyüttesek, illetve egyéb folklór formációk adnak műsort. Az Erzsébet téri nagyszínpadon 14 órakor az ünnepélyes megnyitóval kezdődik a program, ennek közreműködője Gyuri bíró lesz. Ezt kulturális bemutatók követik, majd 18 órától a Your Last Steps ad koncertet. 20 órakor kezdődik a 4S Street koncertje, majd D.J. Bony és Hamvai P.G. szórakoztatja a közönséget. Szombaton már 8 órakor kezdetét veszi a főzőverseny. 18 órától az AC/DC dalait játszó AB/CD, majd a Punnany Massif ad koncertet. 22.30 órától lézershow, azt követően pedig a Midlife Crisis zenekar műsora várja a jelenlévőket. Szombaton ugyancsak lesznek programok az ’56-os Emlékkertben.

program
Kanizsán mindenkinek jut egy tál dödölle a hétvégén.   Fotó: ZH Archív

Kertvárosi vigasságok
Zalaegerszeg. A hagyományos kulturális rendezvényt idén 17. alkalommal rendezik meg szeptember 13-án szombaton, 12 órától az Apáczai Csere János VMK-ban. A rendezvényen lesz gyermek moderntánc bemutató Kokas Andreával, gyermekműsort ad elő a Kalimpa Színház és Interaktív édességosztó show-t redeznek Roger kapitánnyal. Fellép Krecsár Bianka, koncertet ad a Flashback és az Ocho Macho.
Jubilál a néptánc együttes
Bak. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepli a Baki Pántlika Néptáncegyüttes szeptember 13-án szombaton. Az esemény 11 órakor szentmisével kezdődik, majd 15 órától népi kirakodóvásár és népi kézműves foglalkozások, valamint csapatjátékok várnak a felnőttekre, illetve a gyerekekre. A 35 éves Baki Pántlika Néptáncegyüttes jubileumi műsora 18 órakor kezdődik a faluházban. 
A zsidó kultúra európai napja
Nagykanizsa. Vasárnap emlékeznek meg a zsidó kultúra európai napjáról a városban. A program 11.30 órakor az egykori Téli gazdasági iskolánál emléktábla avatásával kezdődik. Köszöntőt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, beszédet Fináli Gábor, a budapesti Hunyadi téri zsinagóga rabbija mond. 12.15 órakor a zsinagógában A két transzport története címmel kiállítás nyílik a dél-zalai zsidók deportálásáról. 
Becsehelyi szüret
Becsehely. Vasárnap rendezik meg a hagyományos szüreti és borfesztivált a faluban, amely 13.30 órakor látványos szüreti felvonulással kezdődik. Ezen közreműködik Oszvald Marika operetténekes, aki 16 órakor a rendezvény központi helyszínén, a faluháznál is műsort ad. A borházak 15 órakor nyitnak, az ünnepélyes megnyitót 16.30 órakor tartják. 16.45 órakor a Becsehelyi Dalárda, majd az Operett-Musical Voices Társulat ad műsort. 18.30 órától a Mura Térsége Tűzoltózenekar zenél, majd hébérszívó versenyt rendeznek. 20 órakor a Follow The Flow ad koncertet
Kiállítás
Letenye. A városi könyvtárban pénteken 17 órakor a XIX Ars Sacra Fesztivál országos programsorozata részeként Színek az égből címmel Vollein Ferenc Balaton-díjas festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás. 
Nagyhalfogó verseny
Kustánszeg. Péntektől 40 órás nagyhalfogó versenyt rendez a Göcsej Horgász Egyesület. A program 14.30 órakor a regisztrációval kezdődik. A horgászat pénteken 18 órától vasárnap 10 óráig tart. Az eredményhirdetésre várhatóan vasárnap 11 órakor kerül sor.
Éjszakai horgászverseny
Kerkaszentkirály. A Kerka-holtágból kialakított tóban pénteken éjszakai horgászversenyt rendez a Kerka Horgász Egyesület. A program 18 órakor kezdődik a megnyitóval. A horgászat 19 órától szombaton 7 óráig tart, ezt követi az eredményhirdetés.
Zenés program
Letenye. A Szapáry-Andrássy kastély parkjában pénteken 19 órától Erkélykoncert címmel Kovács Szilvia, Horváth Szilárd és Németh Bálint mutatja be műsorát.
Zala Tűzoltó Kupa
Lakhegy. A sportpályán szombaton rendezik meg a VII. Zala Tűzoltó Kupa záró fordulóját. A verseny nyolc órakor a regisztrációval kezdődik. 9.30 órakor tartják a megnyitót. Maga a verseny 10.30 órakor kezdődik, az eredményhirdetést várhatóan 15 órakor tartják.
Szalmafesztivál és Szüreti Ramazuri
Kerkaszentkirály. A település lesz a házigazdája az V. Szüreti Ramazuri elnevezésű regionális programnak, amit Csörnyeföld és Muraszemenye községekkel közösen, a Szalmafesztivállal összevonva rendeznek meg szombaton. A program 10 órakor látványos szüreti felvonulással kezdődik, majd 14 órától parasztolimpiát rendeznek. Ezt kulturális bemutatók követik, amit a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház operett műsora követ. Este 19 órától a Decsi Fivérek lépnek színpadra.
Szüreti felvonulás
Belezna. Szombaton 14 órai kezdettel rendezik meg a szüreti felvonulást, amely során a résztvevők a kultúrotthon elől indulva járják végig a település utcáit, majd ugyanoda visszatérve közös mulatsággal folytatódik a rendezvény.
Szüreti szőlőkapkodó
Zalakaros. Szombaton rendezik meg a Szüreti Szőlőkapkodó elnevezésű rendezvényt, amely 16 órakor az általános iskolától a Karos Korzóig tartó felvonulással kezdődik. Utóbbi helyszínen 17 órától hagyományőrző csoportok adnak műsort, míg 18 órától a The Connector zenekar szórakoztatja a közönséget.
Szörényi 80
Hévíz. Pénteken 18 órától zenés, születésnapi beszélgetésre kerül sor Szörényi Leventével az elmúlt évtizedekről a Városháza Dísztemében.
Györök Örök Fesztivál
Balatongyörök. A fesztivál szeptember 13-án reggel 9 órától kezdődik a  rendezvénytéren a mólónál. Egy különleges közösségi élmény, ahol a mozgás, a nevetés és a balatoni hangulat főszerepet kap. Sportos kihívások, vidám programok, pecsétgyűjtő túra és egy varázslatos vízilámpás nyárbúcsúztató zája a napot.
Családi- és sportnap
Zalaszántó. Szombaton délután 14 órától felpezsdül Zalaszántó, hiszen keresik a település süteményét versennyel indul a program, majd sportvetélkedők kezdődnek, lesz gyermek kispályás focimérkőzés, adománygyűjtő sütivásár és veteránautó kiállítás is a Vásár téren.
Műrepülő világbajnokság
Sármellék. Az eseményen a közönség testközelből élvezheti a látványos repülőbemutatókat, ejtőernyős ugrást, valamint a különleges műrepülő produkciókat, miközben megismerkedhet a világ legjobb pilótáival. A világbajnokság szeptember 12–20. között zajlik a sármelléki Hévíz-Balaton repülőtéren.
Numizmatikai találkozó
Keszthely. Éremkiállítás és országos börze Keszthelyen az Életfa Iskolában vasárnap reggel 9 órától. Az éméken túl képeslap- és bélyegbözével is várják az érdeklődőket.
Szüreti sokadalom
Alsópáhok. Szüreti Sokadalom és Aranyorúak VII. Szüreti Fesztiválját tartják vasárnap 13.30-tól. Szüreti menet nótaszóval, kisbíróval, lovasokkal , hintókkal, dottókkal, traktorokkal, majd a meghívott csopotok bemutatóját tekinthetik meg az érdeklődők.
Táncpanoráma
Keszthely. Szeptember 11–14. között immár huszonharmadik alkalommal kerül megrendezésre a Keszthelyi Táncpanoráma. A Balaton Színház és a Nemzeti Táncszínház közös szervezésében életre hívott fesztivál a magyar táncművészet legjavát hozza el a Balaton partjára – klasszikus mesebalettől a néptáncon és latin ritmusokon át a kortárs balettig. Kísérőprogramként szeptember 12–30. között a Balaton Színház Simándy-termében látható a „Lendületben” című kiállítás, amely a Fitos Dezső Társulat munkásságát mutatja be.
Kerkaland feszt
Lenti. Szeptember 12–én és 13-án, pénteken és szombaton rendezik az I. Kerkaland Feszt elnevezésű programot. Az I. Kerkaland Feszt pénteken 20 órakor Paulina élő koncertjével indul a rendezvénytéren. Szombaton 8.45-kor indul a program az ICDM Családi Nappal, melynek keretében lesznek kerékpártúrák, egészségügyi szűrések, biztonságtechnikai előadás, KRESZ pálya kerékpárosoknak, kézműves foglalkozás. Majd 10 órakor megnyílik a „Minden ízében Zala” – kézműves és helyi termék vásár, elindul a főzőverseny és a városi könyvtár is egész napos foglalkozásokkal készül. A szabadtéri színpadi programok 10.30-kor kezdődnek, majd több éves kihagyás után idén újra lesz szüreti felvonulás Lentiben, mely 14 órakor indul az Átkötő útról. A délután további részében kihirdetik a főzőverseny eredményeit, a kulturális műsorban fellépnek helyi művészeti csoportok, lesz erdélyi folklór műsor és a Vetecz Társulat táncos műsora, majd 18 órakor a TikTok videópályázat eredményhirdetése. Este 20 órakor a The Biebers ad élő koncert, majd 21.30-kor tűzijáték zárja a fesztivált. 
Falunap
Csömödér. Szombaton tartják a falunapot Csömödérben a kisréti közösségi téren. A 9 órai megnyitót követően kezdődik a főzőverseny, a gyerekprogramok. Az étkeket szakmai zsűri értékeli, majd 13.30-tól kihirdetik a rajzverseny és a főzőverseny eredményeit is. A délután folyamán zenés fellépők szórakoztatják a közönséget estig. Vasárnap a helyi kultúrházban terményszenteléssel egybekötött Mária-napi búcsúi szentmisét celebrál Németh Csaba plébános.
Szilvafesztivál
Szilvágy. Szombaton rendezik meg Szilvágyon a hagyományos Göcseji Szilvafesztivált. A idén már 19. alkalommal megrendezett fesztivál 9 órakor bográcsos ételek főzőversenyével indul, majd 14 órakor kezdődik a kulturális műsor Both Gábor és Debrei Zsuzsanna fellépésével, majd a Szilvágyi Népdalkör előadása következik. Az ünnepi köszöntő 15 órakor lesz, ezt követően további zenés fellépők és tánccsoportok szórakoztatják a közönséget estig.
Szüreti felvonulás
Nova. Szombaton Nován szüreti felvonulás lesz 14 órai kezdettel, este 20 órától pedig a művelődési házban szüreti bált tartanak.
Faluünnep
Nagylengyel. Szombaton 10 órakor közösségi főzéssel indul a faluház udvarán a program, majd a közös ebéd elfogyasztás után gyerekprogramok várják a családokat. Este 19.30 órától Sárközi Roland lép fel, majd 21 órától Anti és DJ Ákos lesz a hangulatfelelős.
Fotókiállítás
Lendva. A zsinagógában pénteken 18 órakor Fotogramok címmel Hagymás István fotóiból nyílik kiállítás.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu