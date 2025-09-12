Ha már teleetted magad dödöllével, sok koncert közül válogathatsz - mutatjuk a hétvége programjait!

Kanizsai Bor-és Dödölle Fesztivál

Nagykanizsa. E hét végén rendezik meg a XIX. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivált, a dél-zalai város egyik legjelentősebb őszi gasztro-kulturális eseményét. A két napos program már pénteken 11 órakor kezdetét veszi az ’56-os Emlékkertben, ahol egészen estig népdalkörök és néptáncegyüttesek, illetve egyéb folklór formációk adnak műsort. Az Erzsébet téri nagyszínpadon 14 órakor az ünnepélyes megnyitóval kezdődik a program, ennek közreműködője Gyuri bíró lesz. Ezt kulturális bemutatók követik, majd 18 órától a Your Last Steps ad koncertet. 20 órakor kezdődik a 4S Street koncertje, majd D.J. Bony és Hamvai P.G. szórakoztatja a közönséget. Szombaton már 8 órakor kezdetét veszi a főzőverseny. 18 órától az AC/DC dalait játszó AB/CD, majd a Punnany Massif ad koncertet. 22.30 órától lézershow, azt követően pedig a Midlife Crisis zenekar műsora várja a jelenlévőket. Szombaton ugyancsak lesznek programok az ’56-os Emlékkertben.

Kanizsán mindenkinek jut egy tál dödölle a hétvégén. Fotó: ZH Archív

Kertvárosi vigasságok

Zalaegerszeg. A hagyományos kulturális rendezvényt idén 17. alkalommal rendezik meg szeptember 13-án szombaton, 12 órától az Apáczai Csere János VMK-ban. A rendezvényen lesz gyermek moderntánc bemutató Kokas Andreával, gyermekműsort ad elő a Kalimpa Színház és Interaktív édességosztó show-t redeznek Roger kapitánnyal. Fellép Krecsár Bianka, koncertet ad a Flashback és az Ocho Macho.

Jubilál a néptánc együttes

Bak. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepli a Baki Pántlika Néptáncegyüttes szeptember 13-án szombaton. Az esemény 11 órakor szentmisével kezdődik, majd 15 órától népi kirakodóvásár és népi kézműves foglalkozások, valamint csapatjátékok várnak a felnőttekre, illetve a gyerekekre. A 35 éves Baki Pántlika Néptáncegyüttes jubileumi műsora 18 órakor kezdődik a faluházban.

A zsidó kultúra európai napja

Nagykanizsa. Vasárnap emlékeznek meg a zsidó kultúra európai napjáról a városban. A program 11.30 órakor az egykori Téli gazdasági iskolánál emléktábla avatásával kezdődik. Köszöntőt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, beszédet Fináli Gábor, a budapesti Hunyadi téri zsinagóga rabbija mond. 12.15 órakor a zsinagógában A két transzport története címmel kiállítás nyílik a dél-zalai zsidók deportálásáról.

Becsehelyi szüret

Becsehely. Vasárnap rendezik meg a hagyományos szüreti és borfesztivált a faluban, amely 13.30 órakor látványos szüreti felvonulással kezdődik. Ezen közreműködik Oszvald Marika operetténekes, aki 16 órakor a rendezvény központi helyszínén, a faluháznál is műsort ad. A borházak 15 órakor nyitnak, az ünnepélyes megnyitót 16.30 órakor tartják. 16.45 órakor a Becsehelyi Dalárda, majd az Operett-Musical Voices Társulat ad műsort. 18.30 órától a Mura Térsége Tűzoltózenekar zenél, majd hébérszívó versenyt rendeznek. 20 órakor a Follow The Flow ad koncertet

Kiállítás

Letenye. A városi könyvtárban pénteken 17 órakor a XIX Ars Sacra Fesztivál országos programsorozata részeként Színek az égből címmel Vollein Ferenc Balaton-díjas festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás.

Nagyhalfogó verseny

Kustánszeg. Péntektől 40 órás nagyhalfogó versenyt rendez a Göcsej Horgász Egyesület. A program 14.30 órakor a regisztrációval kezdődik. A horgászat pénteken 18 órától vasárnap 10 óráig tart. Az eredményhirdetésre várhatóan vasárnap 11 órakor kerül sor.

Éjszakai horgászverseny

Kerkaszentkirály. A Kerka-holtágból kialakított tóban pénteken éjszakai horgászversenyt rendez a Kerka Horgász Egyesület. A program 18 órakor kezdődik a megnyitóval. A horgászat 19 órától szombaton 7 óráig tart, ezt követi az eredményhirdetés.

Zenés program

Letenye. A Szapáry-Andrássy kastély parkjában pénteken 19 órától Erkélykoncert címmel Kovács Szilvia, Horváth Szilárd és Németh Bálint mutatja be műsorát.

Zala Tűzoltó Kupa

Lakhegy. A sportpályán szombaton rendezik meg a VII. Zala Tűzoltó Kupa záró fordulóját. A verseny nyolc órakor a regisztrációval kezdődik. 9.30 órakor tartják a megnyitót. Maga a verseny 10.30 órakor kezdődik, az eredményhirdetést várhatóan 15 órakor tartják.

Szalmafesztivál és Szüreti Ramazuri

Kerkaszentkirály. A település lesz a házigazdája az V. Szüreti Ramazuri elnevezésű regionális programnak, amit Csörnyeföld és Muraszemenye községekkel közösen, a Szalmafesztivállal összevonva rendeznek meg szombaton. A program 10 órakor látványos szüreti felvonulással kezdődik, majd 14 órától parasztolimpiát rendeznek. Ezt kulturális bemutatók követik, amit a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház operett műsora követ. Este 19 órától a Decsi Fivérek lépnek színpadra.

Szüreti felvonulás

Belezna. Szombaton 14 órai kezdettel rendezik meg a szüreti felvonulást, amely során a résztvevők a kultúrotthon elől indulva járják végig a település utcáit, majd ugyanoda visszatérve közös mulatsággal folytatódik a rendezvény.

Szüreti szőlőkapkodó

Zalakaros. Szombaton rendezik meg a Szüreti Szőlőkapkodó elnevezésű rendezvényt, amely 16 órakor az általános iskolától a Karos Korzóig tartó felvonulással kezdődik. Utóbbi helyszínen 17 órától hagyományőrző csoportok adnak műsort, míg 18 órától a The Connector zenekar szórakoztatja a közönséget.

Szörényi 80

Hévíz. Pénteken 18 órától zenés, születésnapi beszélgetésre kerül sor Szörényi Leventével az elmúlt évtizedekről a Városháza Dísztemében.

Györök Örök Fesztivál

Balatongyörök. A fesztivál szeptember 13-án reggel 9 órától kezdődik a rendezvénytéren a mólónál. Egy különleges közösségi élmény, ahol a mozgás, a nevetés és a balatoni hangulat főszerepet kap. Sportos kihívások, vidám programok, pecsétgyűjtő túra és egy varázslatos vízilámpás nyárbúcsúztató zája a napot.

Családi- és sportnap

Zalaszántó. Szombaton délután 14 órától felpezsdül Zalaszántó, hiszen keresik a település süteményét versennyel indul a program, majd sportvetélkedők kezdődnek, lesz gyermek kispályás focimérkőzés, adománygyűjtő sütivásár és veteránautó kiállítás is a Vásár téren.

Műrepülő világbajnokság

Sármellék. Az eseményen a közönség testközelből élvezheti a látványos repülőbemutatókat, ejtőernyős ugrást, valamint a különleges műrepülő produkciókat, miközben megismerkedhet a világ legjobb pilótáival. A világbajnokság szeptember 12–20. között zajlik a sármelléki Hévíz-Balaton repülőtéren.

Numizmatikai találkozó

Keszthely. Éremkiállítás és országos börze Keszthelyen az Életfa Iskolában vasárnap reggel 9 órától. Az éméken túl képeslap- és bélyegbözével is várják az érdeklődőket.

Szüreti sokadalom

Alsópáhok. Szüreti Sokadalom és Aranyorúak VII. Szüreti Fesztiválját tartják vasárnap 13.30-tól. Szüreti menet nótaszóval, kisbíróval, lovasokkal , hintókkal, dottókkal, traktorokkal, majd a meghívott csopotok bemutatóját tekinthetik meg az érdeklődők.

Táncpanoráma

Keszthely. Szeptember 11–14. között immár huszonharmadik alkalommal kerül megrendezésre a Keszthelyi Táncpanoráma. A Balaton Színház és a Nemzeti Táncszínház közös szervezésében életre hívott fesztivál a magyar táncművészet legjavát hozza el a Balaton partjára – klasszikus mesebalettől a néptáncon és latin ritmusokon át a kortárs balettig. Kísérőprogramként szeptember 12–30. között a Balaton Színház Simándy-termében látható a „Lendületben” című kiállítás, amely a Fitos Dezső Társulat munkásságát mutatja be.

Kerkaland feszt

Lenti. Szeptember 12–én és 13-án, pénteken és szombaton rendezik az I. Kerkaland Feszt elnevezésű programot. Az I. Kerkaland Feszt pénteken 20 órakor Paulina élő koncertjével indul a rendezvénytéren. Szombaton 8.45-kor indul a program az ICDM Családi Nappal, melynek keretében lesznek kerékpártúrák, egészségügyi szűrések, biztonságtechnikai előadás, KRESZ pálya kerékpárosoknak, kézműves foglalkozás. Majd 10 órakor megnyílik a „Minden ízében Zala” – kézműves és helyi termék vásár, elindul a főzőverseny és a városi könyvtár is egész napos foglalkozásokkal készül. A szabadtéri színpadi programok 10.30-kor kezdődnek, majd több éves kihagyás után idén újra lesz szüreti felvonulás Lentiben, mely 14 órakor indul az Átkötő útról. A délután további részében kihirdetik a főzőverseny eredményeit, a kulturális műsorban fellépnek helyi művészeti csoportok, lesz erdélyi folklór műsor és a Vetecz Társulat táncos műsora, majd 18 órakor a TikTok videópályázat eredményhirdetése. Este 20 órakor a The Biebers ad élő koncert, majd 21.30-kor tűzijáték zárja a fesztivált.

Falunap

Csömödér. Szombaton tartják a falunapot Csömödérben a kisréti közösségi téren. A 9 órai megnyitót követően kezdődik a főzőverseny, a gyerekprogramok. Az étkeket szakmai zsűri értékeli, majd 13.30-tól kihirdetik a rajzverseny és a főzőverseny eredményeit is. A délután folyamán zenés fellépők szórakoztatják a közönséget estig. Vasárnap a helyi kultúrházban terményszenteléssel egybekötött Mária-napi búcsúi szentmisét celebrál Németh Csaba plébános.

Szilvafesztivál

Szilvágy. Szombaton rendezik meg Szilvágyon a hagyományos Göcseji Szilvafesztivált. A idén már 19. alkalommal megrendezett fesztivál 9 órakor bográcsos ételek főzőversenyével indul, majd 14 órakor kezdődik a kulturális műsor Both Gábor és Debrei Zsuzsanna fellépésével, majd a Szilvágyi Népdalkör előadása következik. Az ünnepi köszöntő 15 órakor lesz, ezt követően további zenés fellépők és tánccsoportok szórakoztatják a közönséget estig.

Szüreti felvonulás

Nova. Szombaton Nován szüreti felvonulás lesz 14 órai kezdettel, este 20 órától pedig a művelődési házban szüreti bált tartanak.

Faluünnep

Nagylengyel. Szombaton 10 órakor közösségi főzéssel indul a faluház udvarán a program, majd a közös ebéd elfogyasztás után gyerekprogramok várják a családokat. Este 19.30 órától Sárközi Roland lép fel, majd 21 órától Anti és DJ Ákos lesz a hangulatfelelős.

Fotókiállítás

Lendva. A zsinagógában pénteken 18 órakor Fotogramok címmel Hagymás István fotóiból nyílik kiállítás.

