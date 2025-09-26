Mit csináljunk, ha esik a hétvégén? És ha véletlenül kisüt a Nap? Zala ezernyi lehetőséget kínál

A programok sora igencsak változatos, sok helyen most rendezik a szüreti mulatságot, ám a Kutatók éjszakája, a Kultúrházak éjjel-nappal és turizmus világnapja tiszteletére is számos élményt kínálnak a szervezők.

Fedezd fel Fenékpusztát két keréken! címmel vezetett kerékpártúrára invitálta a mozogni vágyókat a keszthelyi Festetics-kastély. A program résztvevői pénteken reggel indultak, s 13 óra körül érnek vissza a hajdani főúri rezideciához

Fotó: Mészáros Annarózsa

Egy éjszaka a kutatókkal

Zalaegerszegen pénteken 16-20 óra között a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ idén is csatlakozik a Kutatók éjszakája eseménysorozathoz, amelyen szórakoztató, interaktív előadásokon és játékos programokon keresztül ismerheti meg minden korosztály a tudományos kutatás számos új eredményét. Az Infocentrum, a könyvtár, az Innovációs és Tudásközpont többek között LEGO robotépítéssel, VR-szemüveges reflexjátékkal, sportszótári kiállítással, sportnyelvi rejtvényekkel és esti bagolytúrával várja az érdeklődőket.

Keszthelyen a Balatoni Múzeum is csatlakozott az Kutatók Éjszakájához. Pénteken az előadások sorát 17:10-kor Miháczi-Pálfi Anett régész-muzeológus kezdi, aki Sarkunkban az úthenger címmel a keszthelyi járás legújabb régészeti felfedezéseit mutatja be az érdeklődőknek. 17.50-kor dr. Cseh Valentin történész Hunyadi János, a hadvezér életét és tetteit idézi fel.19 órától Papp Virág Liliána művészettörténész-muzeológus arról szól, hogyan él Mikus Gyula a lokális emlékezetben, végezetül 19.40-től Haász Gabriella történész-főmuzeológus arra emlékszik vissza, milyenek voltak a háborús hétköznapok a Balatoni Múzeumban.

Nagykanizsán a Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központjában pénteken 16 órától rendezik meg a Kutatók éjszakája elnevezésű programot.

Kultúrházak éjjel-nappal

Zalaegerszegen pénteken 18 órakor tárlatmegnyitóval kezdődik az Apáczai Művelődési Központban a három napos Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat. A „Cím nélkül… Beszéljenek a képek” tárlat Borsos-Komlósi Tímea alkotásait mutatja be, aki a Dienes-festőkör tagja, s 2021-től a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ grafikusa. Az október 22-ig látogatható tárlatot Czakó Lászlóné, a kiállító barátja és festőtársa ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Szeptember 27-én, szombaton 9-12 óra között baba-mama börze és szobanövény cserebere, míg 15-18 óra között Mókaland játszóház várja a családokat. Húsz órakor a Poey 60 – Blues & Roll koncert várja az érdeklődőket, közreműködik a Harlem – Szabadcsapat, a Shabby Blues Band és a Gida Blue’s Band. Szeptember 28-án, vasárnap 9-13 óra között a III. Tollaslabda bajnokságot szervezik a művelődési központban.