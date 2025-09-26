13 perce
Mit csináljunk, ha esik a hétvégén? És ha véletlenül kisüt a Nap? Zala ezernyi lehetőséget kínál
Vajon mivel üssük el az időt, ha esik? Zala ezen a hétvégén is programok özönével vár, s az optimista szervezők kínálnak bőséggel szabadtéri rendezvényeket is. Az pedig majdnem biztos, hogy elkapcsolják a rádiót, ha felcsendül Kovács Kati egykori slágere, az Ad már, Uram az esőt...
A programok sora igencsak változatos, sok helyen most rendezik a szüreti mulatságot, ám a Kutatók éjszakája, a Kultúrházak éjjel-nappal és turizmus világnapja tiszteletére is számos élményt kínálnak a szervezők.
Egy éjszaka a kutatókkal
Zalaegerszegen pénteken 16-20 óra között a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ idén is csatlakozik a Kutatók éjszakája eseménysorozathoz, amelyen szórakoztató, interaktív előadásokon és játékos programokon keresztül ismerheti meg minden korosztály a tudományos kutatás számos új eredményét. Az Infocentrum, a könyvtár, az Innovációs és Tudásközpont többek között LEGO robotépítéssel, VR-szemüveges reflexjátékkal, sportszótári kiállítással, sportnyelvi rejtvényekkel és esti bagolytúrával várja az érdeklődőket.
Keszthelyen a Balatoni Múzeum is csatlakozott az Kutatók Éjszakájához. Pénteken az előadások sorát 17:10-kor Miháczi-Pálfi Anett régész-muzeológus kezdi, aki Sarkunkban az úthenger címmel a keszthelyi járás legújabb régészeti felfedezéseit mutatja be az érdeklődőknek. 17.50-kor dr. Cseh Valentin történész Hunyadi János, a hadvezér életét és tetteit idézi fel.19 órától Papp Virág Liliána művészettörténész-muzeológus arról szól, hogyan él Mikus Gyula a lokális emlékezetben, végezetül 19.40-től Haász Gabriella történész-főmuzeológus arra emlékszik vissza, milyenek voltak a háborús hétköznapok a Balatoni Múzeumban.
Nagykanizsán a Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központjában pénteken 16 órától rendezik meg a Kutatók éjszakája elnevezésű programot.
Kultúrházak éjjel-nappal
Zalaegerszegen pénteken 18 órakor tárlatmegnyitóval kezdődik az Apáczai Művelődési Központban a három napos Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat. A „Cím nélkül… Beszéljenek a képek” tárlat Borsos-Komlósi Tímea alkotásait mutatja be, aki a Dienes-festőkör tagja, s 2021-től a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ grafikusa. Az október 22-ig látogatható tárlatot Czakó Lászlóné, a kiállító barátja és festőtársa ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Szeptember 27-én, szombaton 9-12 óra között baba-mama börze és szobanövény cserebere, míg 15-18 óra között Mókaland játszóház várja a családokat. Húsz órakor a Poey 60 – Blues & Roll koncert várja az érdeklődőket, közreműködik a Harlem – Szabadcsapat, a Shabby Blues Band és a Gida Blue’s Band. Szeptember 28-án, vasárnap 9-13 óra között a III. Tollaslabda bajnokságot szervezik a művelődési központban.
Indul a KeKSz új szezonja
Keszthelyen pénteken 18 órától az Ánizs Caféban ismét Összetett Művészeti Est lesz, a Keszthelyi KultúrSzövet és a Goldmark Károly Művelődési Központ évadnyitó eseményeként. Kezdetnek teljesen kötetlen jam session-t terveznek, majd 19 órakor megnyílik az "Én Keszthelyem" fotókiállítás. 20.30-tól Emelie Waldken és a Szekund Surlódás zenél, a műsor nagy részében skandináv tradicionális zenét hallhatnak majd az érdeklődők, de felhangzik egy-két közös dal is Bardócz L. Csabával. Az est örömzenéléssel folytatódik.
Színjátszó előadás
Lendván a Városi Színház- és Hangversenyteremben pénteken 19 órakor a Lendvai Színház Szerető Társulat Egressy Zoltán Portugál című felújított előadását mutatja be, amelynek rendező-dramaturgja Regős János.
Horgászverseny
Zalalövőn szombaton nyolc órakor ér véget a vármegye egyik leghosszabb ideig tartó horgászversenye. A 120 órás Borostyán-tavi Bojlis Találkozó ünnepélyes eredményhirdetését és díjkiosztóját várhatóan 12 óra után tartják.
Tekerj a szívedért!
Zalaegerszegen szombaton 9 órakor (esőnap október 4.) tartják az Idősek hónapja rendezvénysorozatban a „Tekerj a szívedért” kerékpáros túrát. A gyülekező a Dísz téren lesz 9 órakor, majd 10-kor indul a 25 kilométeres túra a Dísz tér-Kávás-Dísz tér útvonalon. A résztvevőket Gecse Péter alpolgármester és dr. Németh Barnabás, a Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület elnöke köszönti. 14 órakor szív világnapi rendezvényre várják az érdeklődőket a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában.
Spinday maraton
Hévízen szombaton 9 és 17 óra között rendezik meg az 5. Spinday maratont a Tófürdőn. Nyolc órán keresztül folyamatosan tekernek a női és vegyes csapatok. A nap folyamán lesz élőzene, nyereményjáték, valamint különböző programok, így aki nem teker, annak is élmény lesz a részvétel.
Kultúra a Balaton hullámain
Keszthelyen szombaton 10 órától a Helka Kulthajóvá változik. Az egy órás sétahajózáson fellépnek a Festetics György Zeneiskola növendékei, majd a Balatoni Múzeum munkatársainak segítségével elkészíthetik saját drótékszerüket a résztvevők.
Rétesfesztivál
Nagykutason szombaton délelőtt rétesfesztiválra invitálják a résztvevőket. A kézműves kemencés réteskészítés után 14 órától szüreti felvonulás lesz a faluban, majd a Vasboldogasszonyi Népdalkör, ifj. Horváth Károly népzenész, az Andrásfai Népdalkör és a Sógorok formáció ad kulturális műsort. Este Prok Tibi és zenekara szórakoztatja a közönséget.
Díjmentes séták
Keszthelyen a turizmus világnapja alkalmából szombaton délelőtt 11 órakor a Keszthelyi Turisztikai Egyesület szervezésében a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom elől indul az egy órás, ingyenes vezetett séta, amely a Festetics Kastély kertjében végződik.A résztvevők régi keszthelyi képeslapokat kapnak ajándékba, s a kvízkérdések helyes megválaszolásáért csokoládé a jutalom. Vasárnap 10 órakor pdig a Keszthelyi Tourinform-iroda tematikus sétára invitálja azokat, akik szeretnék végigjárni a város fürdőéletének nevezetes helyszíneit, és bepillantanának a város turizmusának történetébe.
Hévízen a Hévízi-tó titkait lehet megismerni egy különleges városnéző séta során. A másfél órás, két kilométeres ingyenes séta a Tourinform-iroda elöl indul szombaton 15 órakor. A városnézés során minden kiderül a Hévízi-tó keletkezéséről és vizéről.
Elszármazottak találkozója
Zalamerenyén szombaton 12 órától rendezik meg a településről elszármazottak találkozóját.
Közlekedési nap
Keszthelyen, a Festetics-kastély Történelmi Játszóháza mozgalmas délutánra várja a gyermekeket, családokat szombaton 14.00 órától. Lesz itt rendőrautó, tűzoltó, mentő, markoló és egy izgalmas közlekedési akadálypálya, s akár fotózkodni is lehet rendőr- és tűzoltóöltözékben. A program része a 100 éves keszthelyi Feltámadás Cserkészcsapat vidám toborzója is, amelyen a résztvevők felfedezhetik, mit jelent cserkésznek lenni.
Ökumenikus kórustalálkozó
Nagykanizsán, az alsóvárosi Szent József templomban szombaton 15 órakor istentisztelettel egybekötött ökumenikus kórustalálkozót rendeznek. A programban a város egyházi kórusai működnek közre.
Jubileumi párlatverseny
Becsehelyen, a Hajdu Pincében rendezi meg szombaton 15 órai kezdettel a XV. Jubileumi Párlatversenyét és a III. Szabad Magánfőzők Országos Találkozóját a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület.
Szent Mihály-napi bormustra
Vaspörön, a velencei településrészen szombaton 15 órai kezdettel Szent Mihály-napi új- és óbormustrát szervez az önkormányzat. A program gasztronómiai élményekkel, játszóházzal és bográcsozással egészül ki, illetve este tábortűzzel zárul.
Kézműves foglalkozás
Szentmargitfalván, a kultúrházban szombaton 15 órától gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló őszi kézműves foglalkozást tartanak.
Kukoricafesztivál
Letenyén, a termelői piacon szombaton 15 órától Kukoricafesztivál elnevezéssel tart programot az újonnan alakult Városunkért Együtt Egyesület. A rendezvény keretében Nagyari Katalin népi játékok és kismesterségek oktató tart kézműves foglalkozást. Emellett lehetőség lesz letenyei asszonyok által készített kukoricás ételek kóstolására, illetve játszóház, óriás buborék show és kézműves vásár is várja a résztvevőket. 17.30-tól Veiger Csaba zenés műsora zárja a programot.
Szüreti mulatságok
Keménfán szombaton tartják a hagyományos szüreti rendezvényt, amely 11 órakor főzőversennyel kezdődik. Az ünnepélyes megnyitó 14 órakor lesz, ezen Vigh László, a térség országgyűlési képviselője lesz a szónok. A megnyitót szüreti felvonulás követi, majd Tuboly Viktória és Horváth Eleni énekes, a Tornyos TánClub és az Ezer Rózsa Kertje hastánccsoport közreműködésével kulturális műsor várja az érdeklődőket. Zárásként 18 órakor a MegaTasi zenekar ad koncertet.
Bázakerettyén is e napon rendezik meg a Szüreti mulatság elnevezésű programot, amely 12.30-kor tűzoltóautók és veterán járművek felvonulásával kezdődik. A menet a környező településeket is érinti. 15 órakor traktoros felvonulással folytatódik a rendezvény, amit traktoros ügyességi és szépségverseny, illetve a tűzoltó-bemutató követ. 17.30-tól fellép a Kerka táncegyüttes, a Rozmaring Nótakör, a Kerettyei Pacsirták és a Sok XS Lábak tánccsoport.
Pusztaszentlászlón is szombaton tartják a hagyományos szüreti felvonulást. A program 14 órakor indul a Szomszéd Presszó mögötti térről, s a horgásztanyánál ér véget. Útközben több helyen táncosok szórakoztatják az érdeklődőket. Nemespátrón ugyancsak szombaton, de 15 órai kezdettel rendezik meg a szüreti felvonulást.
Dobronhegyen a megnyitó szombaton 13 órakor lesz a faluház előtt. A felvonulókat, nótázókat Móricz László kíséri harmonikával. A megállókban a Göcseji Szegek Néptáncegyüttes tagjai mutatják be produkcióikat. A felvonulás végén vacsorával várják a vendégeket. A vigalom a Fantasy Duó közreműködésével 19 órától szüreti bállal folytatódik a faluházban.
Felcsendül az ének
Keszthelyen a Helikon Kórus, a kaposvári Zenekedvelők Kórusa és a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa lép fel a Balaton Színházban a szombaton 18.00 órakor kezdődő regionális kórustalálkozón.
Komolyzenei koncert
Németfalun, a Nagyboldogasszony-templomban szombaton 18.30-kor komolyzenei koncertre várja a közönséget a Németfalu Orgona és Klasszikus Hangversenyekért Alapítvány. Orgonán Ádám András Balázs, hegedűn Szoboszlai Etelka játszik.
Roncsderby
Zalalövőn, a Salla Ringen vasárnap roncsderby futamot rendeznek. Az egész napos program 7 órakor kezdődik a regisztrációval. A szabadedzéseket és az időmérőket 9.15 és 10.30 között tartják, a futamok 10.30-tól folyamatosan, várhatóan késő délutánig tartanak.
Kutyaszépségverseny
Gyertyánoson, a muravidéki település sportpályáján rendezik meg vasárnap 9.30-tól a Muravidék legszebb kutyája elnevezésű versenyt.
Erős emberek versenye
Zalakaroson, a Karos Korzón vasárnap 15 órakor rendezik a HSMA Erős Emberek Zalakaros Kupa elnevezésű versenyt. A résztvevőkre a tervek szerint az alábbi feladatok várnak: egykezes óriásnyomás, izlandi keresztcipelés, autótartás keretben, Thor kalapácstartás és kőgolyó emelés.
Szent Mihály nap
Vonyarcvashegyen, a Szent Mihály-domb ad otthon a Szent Mihály-nap eseményeinek. Vasárnap 16 órakor nyílik meg a Balaton Art alkotóközösség Szent Mihály impressziók című tárlata. 16.30-tól a jelenlevők megemlékeznek a Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület elhunyt tagjairól, majd 17 órakor kezdődik a búcsúi szentmise. A nap a Nyugat-Balatoni Kápolna Koncertek: Barokk Géniuszok részével zárul, melyen a Veduta Musica előadásában Telemann és Händel kamaraművei csendülnek fel korhű hangszereken.
Koncertek, zenés partik
Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben szombaton 19 órakor Szekeres Tamás gitáros és zenésztársai mutatják be a 25 év az Omegában – Benned szól a dal című programjukat. Az est különleges vendége a Canterina Kamarakórus lesz. A Keresztury VMK-ban pénteken a Leander Kills ad koncertet a tíz éves jubileumi turnéja keretében. Az előzenekar a nagykanizsai Your Last Steps lesz, amely 19.45-kor kezdi műsorát. A Leander Kills 21 órától játszik. A Mimosa Bárban szombaton Peat Jr. lesz a sztárvendég, a rezidens lemezlovasi feladatokat pedig D.J. Depes látja el. A Mama Africában szombaton Andy Sole keveri a zenét. Az Angels Clubban ugyancsak szombaton retro party várja a közönséget. Nagykanizsán, az Egylet Pincében szombaton 19 órától a dallamrocker budapesti Celia, az indusztriális death metalt játszó ScareCrow, a helyi metalcore formáció, a Without Frames, valamint a thrasher Csonk lép fel. A Kanizsa Clubban szombaton retro partit tartanak. A Sakáltanyában pénteken Rostás Szabika lép fel, míg a program házigazdája D.J. Bl4ck lesz. Szombaton ugyancsak D.J. Bl4ck keveri a zenét. Keszthelyen, a No.1 Szalonban szombaton D.J. Dorian és a bárzongorista Rakonczai Imre szórakoztatja a jelenlévőket.