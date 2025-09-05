1 órája
Programok a hétvégére: rendkívül gazdag és színes a választék Zalában
Rendkívül gazdag és színes kínálattal csábítanak az előttünk álló hévégén Zala települései. A programok sorából kiemelkedik a vármegyeszékhely hagyományos nagyrendezvénye, a Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték, amely három napon át kínál élményt a család minden tagjának.
Zalaegerszegen szeptember 5-7. között ismét hatalmas forgatag várja a látogatókat. A Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték szervezői koncertekkel, vadtörténeti sétával, jótékonysági főzéssel és számos újdonsággal készültnek. A program pénteken 16 órakor látványos felvonulással kezdődik a belvárosban. A gasztronómia elmaradhatatlan része a rendezvénysorozatnak, most például gombócevő-versenyre várják a jelentkezőket pénteken 12-17 óra között a Dísz téren. 14 órakor ingyenes tárlatvezetés lesz a Trófeák nyomában című időszaki kiállításban, 17 órakor pedig várostörténeti séta indul a Deák térről. A Dísz téren Töltött káposzta és vadgombóc fesztivál, valamint kézműves vásár várja az érdeklődőket, az Európa téren pedig idén először mutatkoznak be a népművészek. Szombaton 9 órakor kezdődik a jótékonysági főzés 85 csapat részvételével a Kisfaludy utcában, 17 órakor pedig a vadászkutyák vonulnak végig a belvároson. Vasárnap szabadtéri szentmisére várják a híveket 11 órára a nagyszínpadhoz. A háromnapos fesztivál péntek esti sztárfellépője a Hooligans lesz, szombaton ByeAlex érkezik, vasárnap pedig a Margaret Island csap a húrok közé.
Két koncert a programban
Nagykanizsán pénteken az Erzsébet téren 18 órától a Szerencsejáték ZRt. és a NagyON Kanizsa szervezésében az Edda Művek és a Takáts Tamás Blues band lép a közönség elé.
Emlékkiállítás
Nagykanizsán pénteken a HSMK Ősze-galériájában 18 órakor nyílik meg Az alkimista címmel Varga Szilárd emlékkiállítása a magyar fotográfia napja alkalmából. A fiatalon elhunyt fotós emlékére létrehozott tárlatot Zsirai Tibor fényképész nyitja meg, a zenei aláfestésért Bali Miki felel.
FlowBalaton
Keszthelyen a FlowBalaton alkotói közösség legújabb összművészeti kiállításán ezúttal Boros József, Koltai Viktória, Kónya Péter, Miklós Hajnal, Németh Ida, Péter Beatrix, Pethő Sándor és Punk Zsófia munkái láthatók. A kiállítás megnyitója pénteken 17-kor lesz a Balaton Színház Básti termében, Koltai Viktória és Bardócz L. Csaba közreműködésével.
Szépkilátó
Balatongyörökön Gajdos Erika Tímea legújabb balatoni regényét, a Szépkilátót mutatják be a Bertha Bulcsu Művelődési házban pénteken 18 órakor.
Traccsparti extra
Gyenesdiáson kötetlen, interaktív pódiumbeszélgetés lesz művészetről, zenészlétről, kultúráról, emellett mini koncertet is ad Kardos-Horváth János eddigi pályafutásának dalaiból pénteken 18 órakor a Ligetplex Cinema kistermében.
Dalversek a malomban
Zalamerenyén a Pálos malomban pénteken 19 órakor Dalversek címmel szabadtéri előadást tartanak. Ezúttal Oroszlán Szonja, Csorba Lóránt és Elek Ferenc lép fel.
Göcsej csücske
Zalaegerszegen szombaton 9 órakor folyatódik a zalaegerszegi Tourinform Iroda Egerszegi Vízivándor sorozata az őszi túrával. Indulás az iroda elől, ahonnan Göcsej csücskét, azaz a Zala és a Válicka torkolatát keresik fel az érdeklődők. Regisztrálni a Tourinform-iroda elérhetőségein (92/316-160, [email protected]) lehet.
Egészségnap
Nemesbükön szombaton 9:30–17:00 között a művelődési házban rendezik meg a Test–Lélek–Szellem napot, ahol mozgásformák, kezelések, előadások és kiállítók várják az érdeklődőket.
Bajnokság
Balatongyörökön szombaton 10 órakor kezdődik az Országos Kismotorfecskendő-szerelési bajnokság a nagyparkolóban. az eredményhirdetés 18 órakor lesz, 20 órától retro buli indul a BAMBUSZ büfében.
Elegáns autók
Keszthelyen ezen a hétvégén rendezik a Festetics Concours d’Elegance veterán autó- és motorszépségversenyt a Festetics-kastély kertjében. Mindkét napon 10 órától indulnak a színes, zenés programok.
Kulthajó
Keszthelyen a Kulthajó programsorozat idén is minden szeptemberi szombaton a Helka fedélzetére csábít 10 órakor. Ezúttal a Festetics György Zeneiskola produkciójával indul az egy órás hajókázás, majd bemutatkozik a Festetics-kastély Történelmi modellvasút-kiállítása.
Gulyásnap
Pötrétén szombaton a közösségi színtéren 12 órakor Gulyásnap kezdődik. Az eseményen főzőverseny is lesz. 17 órakor Németh Bálint Richárd énekes szórakoztatja a közönséget.
Családi nap
Várföldén a szabadidőközpontban szombaton családi napot tart a Várfölde ’97 Kulturális, Sport és Szabadidő Egyesület. A program 12 órakor főzőversennyel kezdődik. 14 órától játszóház várja az érdeklődőket, majd labdarúgótornát tartanak. 16 órakor szabadtéri csapatépítő játékokra várják a felnőtteket, amit sörivóverseny követ.
EszterFeszt
Eszteregnyén szombaton a focipályán 13 órakor kezdődik az EszterFeszt – kézműves és gasztronómiai vadászati fesztivál. A rendezvényen a vadételek és kézműves termékek mellett minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót.
Nyílt nap
Becsehelyen szombaton a Mura repülőtéren 13 órától sétarepüléssel és ugrálóvárral várják a családokat. Az One-Two Fly nyílt napon a látogatók megismerkedhetnek az ultrakönnyű repülőgépekkel.
Szüreti vigasságok
Gyenesdiáson szombaton 14 órától jelmezes felvonulással indul a szüreti mulatság a körforgaomtól, majd a termelői piacnál kulturális forgatag, must- és borkóstoló várja a vendégeket.
Lispeszentadorjánban vasárnap rendezik a szüreti programot, amely 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik. 13 órakor a faluháztól szüreti felvonuláson vehetnek részt az érdeklődők. 16 órától a Gutorföldei Nóta- és Dalkör, a Nefelejcs dalkör, majd a Kerka táncegyüttes mutatja be műsorát. 17.45 órától a Pacsirták együttes lép fel.
Beás nap
Nagykanizsán szombaton Ligetvárosban, a Csengery 117/17. szám előtti játszótérnél 14 órakor a Művészekért Érdekképviseleti Kulturális Egyesület Családi beás napot szervez. 15 órától Szekeres Sándor mulatós dalokat, Tóth Brigi táncdalokat, míg Auer Jenő horvát nosztalgikus dalokat énekel. Végül a Kopár Antik Music Style beás és kárpát-medencei népzenét ad elő.
Falunap
Újudvaron szombaton a termelői piacon és környékén 14 órától rendezik meg a falunapot és az elszármazottak találkozóját. Az eseményen lesz többek között kamionhúzó verseny, erős emberek vetélkedője, majd 19 órakor fellép Udvarhelyi Boglárka, Kiss Tivadar és Vanya Róbert.
Sztárparádé
Hahóton szombaton az IKSZT udvarán 14 órakor kezdődik az Egészséges generációk találkozója elnevezésű rendezvény. Az eseményt egészséges táplálkozással kapcsolatos előadás nyitja, majd lesz ételbemutató is, kóstolással. Gazdag zenés program várja a látogatókat: 17.30-kor a Pacsirták duó lép fel, majd 19 órakor Miklós Vivien ad koncertet, 21 órakor tűzijáték kezdődik, 22.30-kor Dögös Robi ad műsort, végül 23.30-tól Pedro, vagyis Gergály Zsolti, a vidék mulattatója zárja az estét.
Veteránautók
Zalakaroson szombaton a Karos Korzón 15 órakor Kelet vs. Nyugat címmel veteránautós találkozót szerveznek. Az esemény 17 órakor látványos felvonulással folytatódik, amelyen a járgányok a város utcáit járják végig. Lesz autós szépségverseny, valamint 18 órától a Club 77, majd 19 órától a Helios zenekard ad ingyenes koncertet.
Nyárbúcsúztató
Baktüttösön a sportpályán szombaton nyárbúcsúztató családi délutánt tart a Baktüttös Jövője Egyesület. A rendezvény 16 órakor gyermekprogramokkal kezdődik, majd különböző sportversenyekre, végül tábortűz melletti közös szalonnasütésre várják az érdeklődőket.
Lemezbörze
Zalaegerszegen a Göcsej Tudásközpontban vasárnap 8 órától rendezik meg a zenei hanghordozók gyűjtőinek találkozóját, a XXVIII. Zalaegerszegi Lemezbörzét.
Göcseji Dombérozó
Babosdöbrétén a Torda-hegyi búcsúval veszi kezdetét a Göcseji Dombérozó őszi programsorozata, az Aranyló Göcsej. A program során vasárnap 12 órakor szentmisére, majd közös ebédre várják az érdeklődőket. A búcsún a hegyi gazdák, családok és barátok találkoznak és köszöntik az őszt. A sorozat ezt követően, a szokások szerint, több településen is kínál majd programot.
Koncertek, partik
Zalaegerszegen, a Mimosa Bárban pénteken D.J. Depes, szombaton Roland keveri a zenét. Nagykanizsán, az Erzsébet téren pénteken 18 órától a Takáts Tamás Blues Band, majd az EDDA Művek ad koncertet. A Plakátház Kultúrkocsma udvarán szombaton 19 órától a Városi Tanévnyitó Diákfesztivál keretében a Brass Bananas lép fel, amit az angol Arkadius programja követ. Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben pénteken SomX, szombaton Yamina és Silverman szórakoztatja a közönséget. Lendván, a Bánffy Központ udvarán pénteken 20.30 órától a tradicionális bluegrass zenét játszó The Riverside Soul zenél.
Határon túl
Lendván, a Galéria és Múzeum pincéjében pénteken 18 órakor Idő címmel a zalai kötődésű Becskei Andor, valamint Veres Gábor és Veres Vitéz Márton szobrászművész alkotásaiból nyílik kiállítás. A tárlatot Lehota M. János esztéta ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A Városi Színház- és Hangversenyteremben pénteken 19 órakor a dobronaki Diáxínpad előadásában A békéhez erő kell című színjátszó előadást tekinthetik meg az érdeklődők. A darab rendezője Stampah Mihály. Szombaton tartják a Vinárium kilátótorony megnyitásának 10 éves jubileumi ünnepségét. Az egész napos program során gasztronómiai kínálattal, kiállítással, kézműves és képzőművészeti műhelymunkákkal várják az érdeklődőket. 16 órakor Magyar János polgármester és Bánutai Éva Mária, a Lendva Vár Turisztikai Szövetség elnöke mondanak köszöntőket, majd Vlado Kalember és Srebrna Krila együttes ad koncertet.