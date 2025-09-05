Programok a hétvégére: rendkívül gazdag és színes a választék Zalában

Zalaegerszegen szeptember 5-7. között ismét hatalmas forgatag várja a látogatókat. A Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték szervezői koncertekkel, vadtörténeti sétával, jótékonysági főzéssel és számos újdonsággal készültnek. A program pénteken 16 órakor látványos felvonulással kezdődik a belvárosban. A gasztronómia elmaradhatatlan része a rendezvénysorozatnak, most például gombócevő-versenyre várják a jelentkezőket pénteken 12-17 óra között a Dísz téren. 14 órakor ingyenes tárlatvezetés lesz a Trófeák nyomában című időszaki kiállításban, 17 órakor pedig várostörténeti séta indul a Deák térről. A Dísz téren Töltött káposzta és vadgombóc fesztivál, valamint kézműves vásár várja az érdeklődőket, az Európa téren pedig idén először mutatkoznak be a népművészek. Szombaton 9 órakor kezdődik a jótékonysági főzés 85 csapat részvételével a Kisfaludy utcában, 17 órakor pedig a vadászkutyák vonulnak végig a belvároson. Vasárnap szabadtéri szentmisére várják a híveket 11 órára a nagyszínpadhoz. A háromnapos fesztivál péntek esti sztárfellépője a Hooligans lesz, szombaton ByeAlex érkezik, vasárnap pedig a Margaret Island csap a húrok közé.

A Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték programjában, mindjárt az első napon fellép a Hooligans. Fotó: Gyuricza Ferenc

Két koncert a programban

Nagykanizsán pénteken az Erzsébet téren 18 órától a Szerencsejáték ZRt. és a NagyON Kanizsa szervezésében az Edda Művek és a Takáts Tamás Blues band lép a közönség elé.

Tavaly Zalaegerszegen lépett fel a Pataky Attila által vezetett EDDA Művek, most Nagykanizsára jön a zenekar

Emlékkiállítás

Nagykanizsán pénteken a HSMK Ősze-galériájában 18 órakor nyílik meg Az alkimista címmel Varga Szilárd emlékkiállítása a magyar fotográfia napja alkalmából. A fiatalon elhunyt fotós emlékére létrehozott tárlatot Zsirai Tibor fényképész nyitja meg, a zenei aláfestésért Bali Miki felel.

FlowBalaton

Keszthelyen a FlowBalaton alkotói közösség legújabb összművészeti kiállításán ezúttal Boros József, Koltai Viktória, Kónya Péter, Miklós Hajnal, Németh Ida, Péter Beatrix, Pethő Sándor és Punk Zsófia munkái láthatók. A kiállítás megnyitója pénteken 17-kor lesz a Balaton Színház Básti termében, Koltai Viktória és Bardócz L. Csaba közreműködésével.

Szépkilátó

Balatongyörökön Gajdos Erika Tímea legújabb balatoni regényét, a Szépkilátót mutatják be a Bertha Bulcsu Művelődési házban pénteken 18 órakor.