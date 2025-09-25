szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+19
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bemutató

40 perce

Az első bemutató az évadban: a zalai teátrum színpadára repül a sirály (galéria)

Címkék#teátrum#Mihály Péter#Farkas Ignác#Hevesi Sándor Színház#Kiss Ernő

Pénteken este Csehov legszemélyesebb vallomásával, a Sirály című színművel kezdi az idei évadot a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A darab a viszonzatlan szerelem fájdalmát, a művészet tiszteletét, a boldogság hajszolását éppúgy bemutatja, mint a magánytól és a középszerűségtől való félelmet.

Zaol.hu
Az első bemutató az évadban: a zalai teátrum színpadára repül a sirály (galéria)

Csehov klasszikusa, a Sirály színmű Zalaegerszegen is. Farkas Ignác (Pjotr Nyikolájevics Szorin) és Pap Lujza (Irina Nyikolájevna Arkagyina) a színpadon.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A darabot Mihály Péter, a teátrum művészeti vezetője rendezte, akinek asszisztense Lengyel Noémi volt. A főbb szerepekben Pap Lujza, D. Varga Ádám, Farkas Ignác, Kováts Dóra, Kiss Ernő, Magyar Cecília, Nagy Lídia Flóra e.h., Ticz András, Baj László, Szakály Aurél látható. A díszlet és jelmez Kiss Borbála munkáját dicséri, dramaturg Perczel Enikő. A zenét szerezte Szemenyei János, a világításért Németh László felel. 

 

Sirály a Hevesi Sándor Színházban

Fotók: Pezzetta Umberto


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu