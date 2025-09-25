Bemutató 40 perce

Az első bemutató az évadban: a zalai teátrum színpadára repül a sirály (galéria)

Pénteken este Csehov legszemélyesebb vallomásával, a Sirály című színművel kezdi az idei évadot a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A darab a viszonzatlan szerelem fájdalmát, a művészet tiszteletét, a boldogság hajszolását éppúgy bemutatja, mint a magánytól és a középszerűségtől való félelmet.

Csehov klasszikusa, a Sirály színmű Zalaegerszegen is. Farkas Ignác (Pjotr Nyikolájevics Szorin) és Pap Lujza (Irina Nyikolájevna Arkagyina) a színpadon. Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A darabot Mihály Péter, a teátrum művészeti vezetője rendezte, akinek asszisztense Lengyel Noémi volt. A főbb szerepekben Pap Lujza, D. Varga Ádám, Farkas Ignác, Kováts Dóra, Kiss Ernő, Magyar Cecília, Nagy Lídia Flóra e.h., Ticz András, Baj László, Szakály Aurél látható. A díszlet és jelmez Kiss Borbála munkáját dicséri, dramaturg Perczel Enikő. A zenét szerezte Szemenyei János, a világításért Németh László felel.

Sirály a Hevesi Sándor Színházban Fotók: Pezzetta Umberto



