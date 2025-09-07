Ilyen Porschét még biztosan nem látott Zalában! (galéria, videó)

Amikor Galambok irányából feltűnt a horizonton a Porsche, már minden látogató készítette az okostelefonját és fényképezőgépét, hogy megörökíthesse az egyedi járművet. Aztán szép lassan a korzóra gördült a Porsche Diesel 219 Standard Star típusú traktor, melyet a galamboki Varga Attila újított fel. Elmondta: a barátokkal együtt újította fel a traktort, mely a földek helyett főként a közönség körében arat nagy sikert. Ilyen Porsche kivitelt kevesen láttak, hiszen mintegy 30 lóerős és az idén 65 éves. A mai napig bírná a munkát bárhol, de nyugdíjas korára inkább autóstalálkozón, különféle bemutatókon pihen.

Jól látják, az ott nem más, mint egy Porsche traktor

Fotó: Szakony Attila

Porsche: egyedi verdák a korzón

A korzóra egymás után érkeztek a szebbnél szebb autók, s persze néhány érdekességre is fel lehetett figyelni. A keleti, retró autók mellett a nyugati világ veterán csodái is begördültek. A Skoda egykori kerek lámpásai, a 100-as széria, valamint a korábbi 1000 MB is megjelent, de tiszteletét tette egy icipici tűzpiros Mini Morris, egy szintén kivételes Renault 4-es, vagy épp két elegáns Jaguár. Sokan felfigyeltek a Dallas című filmsorozatból ismert Bobby Ewing első Mercedes kabriójára, de nagy érdeklődés övezett egy Mercedes limuzint is.

Érkeznek a kivételes autók Zalakarosba, köztük megbújik egy tűzpiros Porsche is

Fotó: Szakony Attila

A veterán autókat imádják

A találkozót a zalakarosi Big Brothers egyik tagja, Nagy Péter és barátai szervezték. Az Afrikát megjárt Ssangyong Korando K9 terepjáró tulajdonosaként úgy érezte itt az idő még több, a keleti blokkból származó autót bemutatni. Mellettük megjelentek a nyugati világ veterán autói is.

– Az érdeklődők számából is jól látszik, hogy a veterán autók vonzzák a tekintetet, ilyenkor az emberek időutazáson vehetnek részt – mondta. – Ráadásul a látogatók találkozhattak a tulajdonosokkal, akik ilyenkor a saját sztorijaikat is megoszthatják, beszélgethettek arról, hogy miként adtak még egy esélyt a régi verdáknak.

Látott már ilyen autót? Portálunk még nem. A sztorija nagyon érdekes

Fotó: Szakony Attila

Első látásra ismeretlen autómárkával érkezett

Több ilyen történetet hallhattunk, most az egyik legérdekesebbet megosztjuk portálunk olvasóival. Egy hófehér, sokak számára ismeretlen márkájú kabrióval érkezett Kovács Ferenc Kaposvárról. A férfi az egyik legnagyobb internetes aukciós weboldalán keresztül vásárolta meg az autót, darabokban, egy kosárban. Annyira érdekelte a kihívás, hogy kiutazott Angliába, hogy hazahozza és összerakja.