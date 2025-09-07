44 perce
Ilyen Porschét még biztosan nem látott Zalában! (galéria, videó)
Egy tűzpiros kabrió Porsche volt a zalakarosi Karos Korzón szombaton megrendezett Kelet vs. Nyugat elnevezésű autós találkozó egyik főszereplője. Ilyen Porsche ritkaságnak számít az országban, ezért az esemény minden látogatója szeretett volna egy közös fotót a járgánnyal. Cikkünkben további egyedi verdákat is bemutatunk.
Bobby Ewing is meglátogatta az autóstalálkozót Zalakarosban, majd érkezett a Porsche
Fotó: Szakony Attila
Amikor Galambok irányából feltűnt a horizonton a Porsche, már minden látogató készítette az okostelefonját és fényképezőgépét, hogy megörökíthesse az egyedi járművet. Aztán szép lassan a korzóra gördült a Porsche Diesel 219 Standard Star típusú traktor, melyet a galamboki Varga Attila újított fel. Elmondta: a barátokkal együtt újította fel a traktort, mely a földek helyett főként a közönség körében arat nagy sikert. Ilyen Porsche kivitelt kevesen láttak, hiszen mintegy 30 lóerős és az idén 65 éves. A mai napig bírná a munkát bárhol, de nyugdíjas korára inkább autóstalálkozón, különféle bemutatókon pihen.
Porsche: egyedi verdák a korzón
A korzóra egymás után érkeztek a szebbnél szebb autók, s persze néhány érdekességre is fel lehetett figyelni. A keleti, retró autók mellett a nyugati világ veterán csodái is begördültek. A Skoda egykori kerek lámpásai, a 100-as széria, valamint a korábbi 1000 MB is megjelent, de tiszteletét tette egy icipici tűzpiros Mini Morris, egy szintén kivételes Renault 4-es, vagy épp két elegáns Jaguár. Sokan felfigyeltek a Dallas című filmsorozatból ismert Bobby Ewing első Mercedes kabriójára, de nagy érdeklődés övezett egy Mercedes limuzint is.
A veterán autókat imádják
A találkozót a zalakarosi Big Brothers egyik tagja, Nagy Péter és barátai szervezték. Az Afrikát megjárt Ssangyong Korando K9 terepjáró tulajdonosaként úgy érezte itt az idő még több, a keleti blokkból származó autót bemutatni. Mellettük megjelentek a nyugati világ veterán autói is.
– Az érdeklődők számából is jól látszik, hogy a veterán autók vonzzák a tekintetet, ilyenkor az emberek időutazáson vehetnek részt – mondta. – Ráadásul a látogatók találkozhattak a tulajdonosokkal, akik ilyenkor a saját sztorijaikat is megoszthatják, beszélgethettek arról, hogy miként adtak még egy esélyt a régi verdáknak.
Első látásra ismeretlen autómárkával érkezett
Több ilyen történetet hallhattunk, most az egyik legérdekesebbet megosztjuk portálunk olvasóival. Egy hófehér, sokak számára ismeretlen márkájú kabrióval érkezett Kovács Ferenc Kaposvárról. A férfi az egyik legnagyobb internetes aukciós weboldalán keresztül vásárolta meg az autót, darabokban, egy kosárban. Annyira érdekelte a kihívás, hogy kiutazott Angliába, hogy hazahozza és összerakja.
Veterán autósok ZalakarosonFotók: Szakony Attila
– Egy kis, angol manufaktúra által sorozatban gyártott Ford Spartan – mondta. – Az információim szerint mintegy 500 darabot építettek belőle, tehát ez egy példány ebből. Technikai részleteiben Ford, míg az önhordó vázat a manufaktúra tervezte. Az autó 90 lóerős és 800 kilogrammos, a felépítmény alumíniumból és műanyagból áll, belül pedig fa. Akár napi forgalomban is használható, s kétségtelenül elég feltűnő, ugyanis nem mindennapos látvány, talán ezért is rajongok érte.
