szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

26°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Invázió

57 perce

Poloskainvázió ősszel: házi praktikák, amik tényleg működnek

Címkék#ház#illóolaj#poloska#kert

Ez a rovar szinte életünk része, bár a bosszantó fajtából. A poloska nem csak nyáron, de ősszel is bezavar. A kertben a zöldségeket támadja, majd ahogy ott megszabadulnánk tőlük, házainkba költöznek be, ahogy hűvösebbre fordul az idő. Mit tehetünk a poloska ellen?

Korosa Titanilla
Poloskainvázió ősszel: házi praktikák, amik tényleg működnek

Ősszel szívesen költözik be házakba a poloska, hogy ott kiteleljen

Forrás: MW

Bosszantó, ha poloska kerül a lakásba, zavaró, ahogy pattog a falon, ha elnyomjuk, gyomorforgató bűzt áraszt magából. Szeptember-október környéke az őszi poloskainvázió időszaka, ilyenkor vonulnak téli pihenőre kedvelt helyeikre, az emberi építményekbe. Eljön, vagy inkább folytatódik a poloska elleni védekezés.

szúnyogháló a poloska ellen
Jól záródó ablakok és szúnyogháló mint jó védekezés a poloska ellen
Fotó: Kwangmoozaa / Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

A poloska ősszel megszállja az otthonokat

A poloska fajtáinak egyike a hazákban őshonos bencepoloska, de elszaporodott már az amerikai zöld színű vándorpoloska és az ázsiai barnás márványospoloska, illetve további új beköltöző a nyugati levéllábú poloska.  

Dénes Miklós lenti agrármérnök azt mondja: a poloskainvázió a globalizáció átka.

Az idegen poloskafajok a 2000-es évek elején jelentek meg Zalában – folytatta. - A madarak valamelyest pusztítják ezeket, de igazán természetes ellenségük nincsen, ezek nem érkeztek meg velük. Le nem tarolják a növényeket, de visszaveszik a növény kondícióját, legyengíti. A vékonyhéjú gyümölcsöt, zöldséget ahol megbökik a szúró-szívó szájszervükkel, ott egy fakó folt keletkezik. Kibocsátanak egy enzimet és feloldják az alatta lévő növényi szövetet és ezáltal felveszik az ott lévő tápanyagot. A roncsolás miatt a termésnek rossz, kellemetlen íze lesz és másodlagos kórokozók, többnyire penészgombák telepednek meg rajt.

poloskák egész nyáron a kertekben és a természetben élnek, majd mikor lehűl az idő, biztonságos rejtekhelyet keresnek, így tömegesen vándorolnak be a házakba és más védett helyekre, ami gyakran jelentős problémát okoz.

Miért nehéz megszabadulni tőlük?

A poloskák egyik legnagyobb fegyvere a szagkibocsátás. Ha megfogjuk vagy eltapossuk őket, erős, büdös anyagot engednek ki, amit szinte lehetetlen elviselni. Bár nem csípnek és nem terjesztenek betegséget, a tömeges megjelenésük, valamint a szaguk miatt sokak életét megkeserítik.

Így zárjuk ki a poloskát a házból

A hűvös idő beálltával a növényeken élő poloskák megindulnak telelni, a legkisebb réseken át is bejutva a lakásokba. Több megoldás is van a poloska ellen. A védekezés érdekében fontos a réseket betömni, a függönyöket behúzni, és természetes riasztókat, például fokhagyma- vagy citrusos kivonatot, illetve illóolajokat használni.  

Ezek a jó riasztószerek

Poloska ellen természetes praktikák is működnek, érdemes tudni, hogy mit utál a poloska. 

  • Fokhagyma: Keverjen fokhagymaport vagy aprított fokhagymát vízbe, és permetezze a poloskák által érintett területekre. 
  • Citrusok: A citrusolajjal átitatott vattakorongok vagy a vizes oldat is segíthet a poloska elűzésében. 
  • Illóolajok: Borsmenta, levendula vagy eukaliptusz illóolajaival kezelje az ablakpárkányokat. 
  • Ecetes víz: Az ecetes víz szintén hatékonyan távol tartja a poloskákat.
  • Ruhák átvizsgálása: Mielőtt bevinné a ruhákat az erkélyről vagy a kertből, alaposan rázza ki őket, mivel a poloskák szeretnek rátelepedni. 
  • Feltörlés: Az ablakokat és ajtókat moshatja át szappanos vízzel, ez elcsúsztatja a poloskákat, amelyek így leválhatnak a felületről. 
  • Poloskacsapda: A sárga ragacslapon nem csupán levéltetvek, hanem a poloskák ellen is hatékonyak, mivel vonzza őket a szín.

A kertekben a poloska ellen permetszer is használható. A kiskerti növényvédő szerek közt a poloska ellen a piretroid és a neonikotinoid hatóanyagúak elérhetők a gazdák számára.
A poloska ellen házi praktikák is bevethetők, ezekről itt olvashat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu